Следственный комитет России задержал охранника Зимней вишни Сергея Антюшина. Следователи полагают, что именно он отключил в здании пожарную сигнализацию, и это затруднило эвакуацию людей. Однако задержанный винит в произошедшем руководство торгового центра.

Следственный комитет России задержал охранника "Зимней вишни" Сергея Антюшина.Следователи полагают, что именно он отключил в здании пожарную сигнализацию, и это затруднило эвакуацию людей. Однако задержанный винит в произошедшем руководство торгового центра."Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызывали системщика. Мы постояннодокладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву (вероятно, имеются ввиду директор детского развлекательного центра "Круча" Юлия Богданова итехнический директор ТЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев. – Прим. ред.), чтоимеются нарушения в торговом центре", – цитирует охранника Telegram-каналMash.По его словам, часть гидрантов в здании не работали, другие– протекали, а эвакуационные выходы были завалены различным хламом."Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этомговорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств нечитали", – заявил Антюшин.По версии следствия, в "Зимней вишне" во времявозгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы по причинамтрагедии будут сделаны в ходе проведения процессуальных и судебных экспертиз,отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагомвозгорания детскую игровую площадку, которая располагается на четвертом этаже.По его словам, это было либо самовозгорание из-за плохой проводки, илиприменение открытого огня. Вторую версию в СК называют менее вероятной, передает "Интерфакс".Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел ввоскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них -дети. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегосявозбуждено уголовное дело.Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово,где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание поликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, главагосударства выразил соболезнования родным и близким погибших.Путин также навестил пострадавших в одной из городскихбольниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул счетвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь наколичество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется",– цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.