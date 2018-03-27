Следственный комитет России задержал охранника Зимней вишни Сергея Антюшина.
Следователи полагают, что именно он отключил в здании пожарную сигнализацию, и это затруднило эвакуацию людей. Однако задержанный винит в произошедшем руководство торгового центра.
Следственный комитет России задержал охранника "Зимней вишни" Сергея Антюшина.
Следователи полагают, что именно он отключил в здании пожарную сигнализацию, и это затруднило эвакуацию людей. Однако задержанный винит в произошедшем руководство торгового центра.
"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызывали системщика. Мы постоянно
докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву (вероятно, имеются в
виду директор детского развлекательного центра "Круча" Юлия Богданова и
технический директор ТЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев. – Прим. ред.), что
имеются нарушения в торговом центре", – цитирует охранника Telegram-канал
Mash.
По его словам, часть гидрантов в здании не работали, другие
– протекали, а эвакуационные выходы были завалены различным хламом.
"Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этом
говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не
читали", – заявил Антюшин.
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время
возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы по причинам
трагедии будут сделаны в ходе проведения процессуальных и судебных экспертиз,
отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагом
возгорания детскую игровую площадку, которая располагается на четвертом этаже.
По его словам, это было либо самовозгорание из-за плохой проводки, или
применение открытого огня. Вторую версию в СК называют менее вероятной, передает "Интерфакс".
Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел в
воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них -
дети. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово,
где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по
ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава
государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
Путин также навестил пострадавших в одной из городских
больниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул с
четвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь на
количество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется",
– цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.