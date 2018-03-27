Трагедия в Кемерово собрала вокруг себя не только сопереживающих и сочувствующих чужому горю людей. Она показала, что вокруг нас есть настоящие подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть – сотни погибших, теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред. Dni.Ru выяснили, кто пиарится на крови россиян.

Трагедия в Кемерово собрала вокруг себя не только сопереживающихи сочувствующих чужому горю людей. Она показала, что вокруг нас есть настоящиеподлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзамна душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть – сотни погибших,теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред. Dni.Ru выяснили, кто пиарится на крови россиян.Тысячи жителей Кемерово, вышедшие сегодня, 27 марта настихийный митинг, продолжавшийся 11 часов, вполне ожидаемо и закономерно требовалиот региональных властей наказать всех, по чьей вине сгорел крупнейший в городеторгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". Очевидно, что средипришедших на центральную площадь сибирского города были и родственники погибшихи пострадавших в страшном пожаре.Но были и там профессиональные провокаторы, которые пыталасьраскачать толпу и перевести все происходящее в политическую плоскость. Неисключено, что благодаря стараниям именно таких людей на улицы вышло беспрецедентнобольшое число кемеровчан. Об этом говорит и тот факт, что митинг изначально небыл задуман как акция памяти и скорби, люди пришли на него, чтобы, как они самиговорили, предъявить претензии властям и узнать правду о трагедии. А провокаторыеще с первых ее минут начали вбрасывать в соцсети информацию о сотнях жертв, отом, что пожарные запрашивают по рации мешки для трупов и о переполненных моргах.Анонимные персонажи писали о десятках тел погибших в"Зимней вишне", которые под покровом ночи якобы свозят на местныйхладокомбинат. Кто-то утверждал, что трупы отправляют за город для того, чтобызамести следы трагедии. Услышав это, власти прямо на митинге дали добро на то,чтобы инициативная группа объехала все предполагаемые точки и убедилась, что всеэто чистой воды вранье.Спустя двое суток после пожара выяснилось, что ложнуюинформацию о сотнях погибших распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.Именно на его YouТube-канале появилась запись от 25 марта, в которой онобзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется,сколько свободных мест осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом моргеготовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к нимподвезут более трехсот трупов.Кто точно вбросил в Сеть фейковую информация о том, чтомасштабный митинг в Кемерово будут разгонять с применением огнестрельногооружия, еще предстоит выяснить. Уже известно, что принимали в этом участие сотрудникирегиональных штабов Алексея Навального. Они утверждали, что в Кемеровостягиваются сотрудники полиции из других регионов, которым разрешено открыватьогонь по митингующим.Как обычно, попиарились на кемеровской трагедии и уже всемизвестные российские политические персонажи из стана либеральной оппозиции. Ужеупомянутый блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальныйснова призвал всех на митинг на Пушкинскую площадь, при том, что московскиевласти решили провести акцию памяти на Манежной.Затем он раструбил о том, что объявляет свой собственный индивидуальныйтраур по жертвам кемеровского пожара и, наконец, в очередной раз сам опустилсебя ниже плинтуса – перепечатал в Twitter фейковый пост некоего "Проф.Преображенского" о том, что Владимиру Путину в кемеровской больнице показывалине тех пострадавших. Чудаку Навальному недвусмысленно посоветовали внимательнееретвитить непроверенную информацию и доказали, что фото настоящее.Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедииКсения Собчак решила похвастаться перед всеми свей гражданской позицией. Телеведущаянаписала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово.После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходахчиновников и народа. "Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС поКемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублейминимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должнызнать о нем и его "эффективной" работе", – написала Собчак.Не могли обойти стороной пожар в Кемерово и многочисленныемошенники, использующие трагедию в корыстных целях. Они всплывают каждый раз,когда пострадавшим требуется серьезное лечение или реабилитация и публикуютреквизиты счетов, на которые просят перевести деньги. Так было и после пожара впермском ночном клубе "Хромая лошадь", и после теракта в питерскомметро.А накануне приезда Владимира Путина в Кемерово либералы в соцсетяхутверждали, что это фейк. Мол, президент находится сейчас в Катаре и прерыватьсвой визит не собирается. Понятно, что, когда утром 27 марта на всех телеканалахпоявились сюжеты о пребывании Путина в Кемерово, провокаторы подчистили свои сообщения.Трагедия в "Зимней вишне" еще раз показала всюсуть российской оппозиции. Почему до сих пор в новостях нет ни одного заголовка"Навальный помог пострадавшим" или "Собчак перечислила миллион рублейкемеровчанам"? Да потому что с гордостью разместить на аватарке свечу намногопроще, чем слетать в Кемерово и помочь спасателям разгрести завалы торговогокомплекса. Это, кстати, касается не только оппозиционеров, но и другихпользователей соцсетей, которые грешат показной скорбью.Масло в огонь сомневающихся в реальных масштабах трагедии вКемерово по традиции подлили сторонники конспирологии. Как только в Сети появилосьвидео первых минут пожара в торговом комплексе, какой-то умелец скопировал его,обрезал по верхнему краю, намеренно ухудшил качество и разобрал по секундам. Якобыогонь под потолком детской зоны появляется спустя несколько секунд после того,как какой-то мужчина поднял руку. Поджог, сделал вывод доморощенный Шерлок Холмс.Но на оригинальном видео прекрасновидно, что посетитель торгового центра просто зовет к себе кого-то из своихродственников или друзей.Блогер "Живого журнала" Оrtheos решил докопаться доистины путем изучения афиши кинотеатра в сгоревшем торговом комплексе. Онутверждал, что в одном из залов в момент пожара шел фильм "Тихоокеанскийрубеж – 2". Трейлер картины начинается с того, что ребенок стоит изавороженно смотрит, как горит некое здание, напоминающее торговый центр. Мужской голоскричит "Все в укрытие! Уходите отсюда!". Но, на самом деле, вкинотеатре в момент трагедии шли мультфильмы "Кролик Питер" и"Шерлок Гномс".И уж совсем абсурдным и безумным выглядит пост в "ЖЖ"о том, что дети, погибшие при пожаре в "Зимней вишне" живы-здоровы,потому что их похитили охранники торгового центра. Очевидно, что этот бредкомментариев не требует.