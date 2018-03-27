Трагедия в Кемерово собрала вокруг себя не только сопереживающих
и сочувствующих чужому горю людей. Она показала, что вокруг нас есть настоящие
подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам
на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть – сотни погибших,
теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред. Dni.Ru выяснили, кто пиарится на крови россиян.
Трагедия в Кемерово собрала вокруг себя не только сопереживающих
и сочувствующих чужому горю людей. Она показала, что вокруг нас есть настоящие
подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам
на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть – сотни погибших,
теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред. Dni.Ru выяснили, кто пиарится на крови россиян.
Тысячи жителей Кемерово, вышедшие сегодня, 27 марта на
стихийный митинг, продолжавшийся 11 часов, вполне ожидаемо и закономерно требовали
от региональных властей наказать всех, по чьей вине сгорел крупнейший в городе
торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". Очевидно, что среди
пришедших на центральную площадь сибирского города были и родственники погибших
и пострадавших в страшном пожаре.
Но были и там профессиональные провокаторы, которые пыталась
раскачать толпу и перевести все происходящее в политическую плоскость. Не
исключено, что благодаря стараниям именно таких людей на улицы вышло беспрецедентно
большое число кемеровчан. Об этом говорит и тот факт, что митинг изначально не
был задуман как акция памяти и скорби, люди пришли на него, чтобы, как они сами
говорили, предъявить претензии властям и узнать правду о трагедии. А провокаторы
еще с первых ее минут начали вбрасывать в соцсети информацию о сотнях жертв, о
том, что пожарные запрашивают по рации мешки для трупов и о переполненных моргах.
Анонимные персонажи писали о десятках тел погибших в
"Зимней вишне", которые под покровом ночи якобы свозят на местный
хладокомбинат. Кто-то утверждал, что трупы отправляют за город для того, чтобы
замести следы трагедии. Услышав это, власти прямо на митинге дали добро на то,
чтобы инициативная группа объехала все предполагаемые точки и убедилась, что все
это чистой воды вранье.
Спустя двое суток после пожара выяснилось, что ложную
информацию о сотнях погибших распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
Именно на его YouТube-канале появилась запись от 25 марта, в которой он
обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется,
сколько свободных мест осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом морге
готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним
подвезут более трехсот трупов.
Кто точно вбросил в Сеть фейковую информация о том, что
масштабный митинг в Кемерово будут разгонять с применением огнестрельного
оружия, еще предстоит выяснить. Уже известно, что принимали в этом участие сотрудники
региональных штабов Алексея Навального. Они утверждали, что в Кемерово
стягиваются сотрудники полиции из других регионов, которым разрешено открывать
огонь по митингующим.
Как обычно, попиарились на кемеровской трагедии и уже всем
известные российские политические персонажи из стана либеральной оппозиции. Уже
упомянутый блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный
снова призвал всех на митинг на Пушкинскую площадь, при том, что московские
власти решили провести акцию памяти на Манежной.
Затем он раструбил о том, что объявляет свой собственный индивидуальный
траур по жертвам кемеровского пожара и, наконец, в очередной раз сам опустил
себя ниже плинтуса – перепечатал в Twitter фейковый пост некоего "Проф.
Преображенского" о том, что Владимиру Путину в кемеровской больнице показывали
не тех пострадавших. Чудаку Навальному недвусмысленно посоветовали внимательнее
ретвитить непроверенную информацию и доказали, что фото настоящее.
Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии
Ксения Собчак решила похвастаться перед всеми свей гражданской позицией. Телеведущая
написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово.
После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах
чиновников и народа. "Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по
Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей
минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны
знать о нем и его "эффективной" работе", – написала Собчак.
Не могли обойти стороной пожар в Кемерово и многочисленные
мошенники, использующие трагедию в корыстных целях. Они всплывают каждый раз,
когда пострадавшим требуется серьезное лечение или реабилитация и публикуют
реквизиты счетов, на которые просят перевести деньги. Так было и после пожара в
пермском ночном клубе "Хромая лошадь", и после теракта в питерском
метро.
А накануне приезда Владимира Путина в Кемерово либералы в соцсетях
утверждали, что это фейк. Мол, президент находится сейчас в Катаре и прерывать
свой визит не собирается. Понятно, что, когда утром 27 марта на всех телеканалах
появились сюжеты о пребывании Путина в Кемерово, провокаторы подчистили свои сообщения.
Трагедия в "Зимней вишне" еще раз показала всю
суть российской оппозиции. Почему до сих пор в новостях нет ни одного заголовка
"Навальный помог пострадавшим" или "Собчак перечислила миллион рублей
кемеровчанам"? Да потому что с гордостью разместить на аватарке свечу намного
проще, чем слетать в Кемерово и помочь спасателям разгрести завалы торгового
комплекса. Это, кстати, касается не только оппозиционеров, но и других
пользователей соцсетей, которые грешат показной скорбью.
Масло в огонь сомневающихся в реальных масштабах трагедии в
Кемерово по традиции подлили сторонники конспирологии. Как только в Сети появилось
видео первых минут пожара в торговом комплексе, какой-то умелец скопировал его,
обрезал по верхнему краю, намеренно ухудшил качество и разобрал по секундам. Якобы
огонь под потолком детской зоны появляется спустя несколько секунд после того,
как какой-то мужчина поднял руку. Поджог, сделал вывод доморощенный Шерлок Холмс.
Но на оригинальном видео прекрасно
видно, что посетитель торгового центра просто зовет к себе кого-то из своих
родственников или друзей.
Блогер "Живого журнала" Оrtheos решил докопаться до
истины путем изучения афиши кинотеатра в сгоревшем торговом комплексе. Он
утверждал, что в одном из залов в момент пожара шел фильм "Тихоокеанский
рубеж – 2". Трейлер картины начинается с того, что ребенок стоит и
завороженно смотрит, как горит некое здание, напоминающее торговый центр. Мужской голос
кричит "Все в укрытие! Уходите отсюда!". Но, на самом деле, в
кинотеатре в момент трагедии шли мультфильмы "Кролик Питер" и
"Шерлок Гномс".
И уж совсем абсурдным и безумным выглядит пост в "ЖЖ"
о том, что дети, погибшие при пожаре в "Зимней вишне" живы-здоровы,
потому что их похитили охранники торгового центра. Очевидно, что этот бред
комментариев не требует.