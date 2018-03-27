Эксперты нашли объяснения массовому
героизму во время жуткого пожара в ТЦ Зимняя вишня, когда его посетители,
рискуя жизнью, вытаскивали из пламени незнакомых людей. К сожалению, некоторые
добровольцы сгорели заживо вместе с теми, кого хотели спасти.
Эксперты нашли объяснения массовому
героизму во время жуткого пожара в ТЦ "Зимняя вишня", когда его посетители,
рискуя жизнью, вытаскивали из пламени незнакомых людей. К сожалению, некоторые
добровольцы сгорели заживо вместе с теми, кого хотели спасти.
Ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья
Российской академии медицинских наук Анатолий Северный считает, что с психологической
точки зрения, все случаи геройства уникальны. "Все индивидуально. Кого-то долго
готовят к тому, что придется принимать непростые решения, у кого-то
это врожденное, у кого-то культивируется в семье", – цитирует
эксперта
Другой точки зрения
придерживается председатель Совета по общественной безопасности
Общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков. По его мнению,
умение приходить на помощь – это особенность национального русского
характера. "Мы повсеместно отмечаем, что какое бы
ЧП ни происходило – наводнение, землетрясение, пожары —
огромное число людей, несмотря на реальный риск для собственной жизни,
приходит на помощь другим", – считает Цветков. Он добавил, что его
организация готова ходатайствовать о награждении кемеровчан, которые
проявили свой героизм во время пожара в "Зимней вишне".
Одним из таких героев стал
17-летний кадет МЧС. Как писали Dni.Ru,
юноша спас трех незнакомых детей и передал их маме. Однако есть
и те, кто, спасая других, не выжил в трагедии. Так погибла учитель
кемеровской гимназии №17 Татьяна Дарсалия, которая была в ТЦ со своей 14-летней дочерью. Она стала ангелом-хранителем не только своему, но и чужим
детям, которых вывела из огня.
Напомним, вечером 27
марта глава МЧС России Владимир Пучков объявил об окончании поисковой
операции в Кемерово. По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли
64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное
дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами
возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.