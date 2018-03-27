Эксперты нашли объяснения массовому героизму во время жуткого пожара в ТЦ Зимняя вишня, когда его посетители, рискуя жизнью, вытаскивали из пламени незнакомых людей. К сожалению, некоторые добровольцы сгорели заживо вместе с теми, кого хотели спасти.

Эксперты нашли объяснения массовомугероизму во время жуткого пожара в ТЦ "Зимняя вишня", когда его посетители,рискуя жизнью, вытаскивали из пламени незнакомых людей. К сожалению, некоторыедобровольцы сгорели заживо вместе с теми, кого хотели спасти.Ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровьяРоссийской академии медицинских наук Анатолий Северный считает, что с психологическойточки зрения, все случаи геройства уникальны. "Все индивидуально. Кого-то долгоготовят к тому, что придется принимать непростые решения, у кого-тоэто врожденное, у кого-то культивируется в семье", – цитируетэкспертаДругой точки зренияпридерживается председатель Совета по общественной безопасностиОбщероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков. По его мнению,умение приходить на помощь – это особенность национального русскогохарактера. "Мы повсеместно отмечаем, что какое быЧП ни происходило – наводнение, землетрясение, пожары —огромное число людей, несмотря на реальный риск для собственной жизни,приходит на помощь другим", – считает Цветков. Он добавил, что егоорганизация готова ходатайствовать о награждении кемеровчан, которыепроявили свой героизм во время пожара в "Зимней вишне".Одним из таких героев стал17-летний кадет МЧС. Как писали Dni.Ru,юноша спас трех незнакомых детей и передал их маме. Однако естьи те, кто, спасая других, не выжил в трагедии. Так погибла учителькемеровской гимназии №17 Татьяна Дарсалия, которая была в ТЦ со своей 14-летней дочерью. Она стала ангелом-хранителем не только своему, но и чужимдетям, которых вывела из огня.Напомним, вечером 27марта глава МЧС России Владимир Пучков объявил об окончании поисковойоперации в Кемерово. По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовноедело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинамивозгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.