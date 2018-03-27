Прерванный полёт, о котором не забудут. В Киржачском районе у мемориала первому космонавту Юрию Гагарину и его лётному инструктору Владимиру Серёгину прошёл митинг. Он был посвящён 50-летию трагической гибели лётчиков. На мероприятие со всей страны съехалось около 2 тысяч человек. Почётными гостями митинга памяти стали Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова. Татьяна Данилова расскажет подробнее.
27.03.2018
Прерванный полёт, о котором не забудут. В Киржачском районе у мемориала первому космонавту Юрию Гагарину и его лётному инструктору Владимиру Серёгину прошёл митинг. Он был посвящён 50-летию трагической гибели лётчиков. На мероприятие со всей страны съехалось около 2 тысяч человек. Почётными гостями митинга памяти стали Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова. Татьяна Данилова расскажет подробнее.