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<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-pochtili-pamyat-gagarina-i-seryogina.html" target="_blank">Почтили память Гагарина и Серёгина</a> - Прерванный полёт, о котором не забудут. В Киржачском районе у мемориала первому космонавту Юрию Гагарину и его лётному инструктору Владимиру Серёгину прошёл митинг. Он был посвящён 50-летию трагической гибели лётчиков. На мероприятие со всей страны съехалось около 2 тысяч человек. Почётными гостями митинга памяти стали Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова. Татьяна Данилова расскажет подробнее.