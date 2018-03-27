27.03.2018

2018-03-27 12:05:29

Под Москвой провалившуюся под лед девочку спас случайный прохожий

ЧП произошло в Мытищинском парке. Как пишет ", девушка-подросток прогуливалась по реке Яузе и провалилась под лед. Это увидел один из прохожих. Мужчина тут же бросился спасать утопающую.



Предположительно, девочка гуляла по льду и делала фотографии на телефон из-за чего не заметила опасности. Подростка благополучно вытащили из ледяной воды и передали медикам.