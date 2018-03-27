Версию теракта в Зимней вишне, распространившуюся в соцсетях, опроверг сам виновник скандала. Пользователи опубликовали видео плохого качества, на котором молодой человек с сумкой ходит по игровой зоне и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудник ТЦ просто поздоровался с коллегой.

Версию теракта в "Зимней вишне",распространившуюся в соцсетях, опроверг сам виновник скандала. Пользователиопубликовали видео плохого качества, на котором молодой человек с сумкой ходитпо игровой зоне и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудникТЦ просто поздоровался с коллегой.Движения молодого человека в игровой зоне эмоциональные зрителиистолковали по-своему. По их мнению, парень что-то подложил в батуты прямоперед тем, как начался пожар. Ролиу быстро распространили по сети и сталитребовать мести "террористу".Житель Кемерово Станислав Соболев, проснувшись знаменитым,такой славе не обрадовался. "Здравствуйте.В сети ходит видео о парне с черной сумкой за 5 минут до пожара в ТЦ"Зимняя вишня". Да, это я! И, нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ ,а с сумкой пришел на тренировку, зашел поздороваться с друзьями", -написал в соцсети Станислав. Он подчеркнул, что во время пожара – так же, как ибольшинство его коллег – помогал выбраться всем, кто находился в детскомцентре.Видео, гуляющее по сети, плохого качества. На первый взгляд можетсоздаться впечатление: мужчина что-топодбросил на батут. Однако энтузиасты сделали раскадровку видеозаписи. Видно,как высокий парень в темной одежде с большой спортивной сумкой направляется внутрьразвлекательного сектора. Он подходит к столбу, где стоит его знакомая девушка,перекидывается с ней парой слов и подходит к батутной сетке. На приближенномкадре видно, как с другой стороны сетки неизвестный – скорее всего сотрудникили постоянный посетитель – протягивает ему кулак для приветствия. Стасотвечает на приветствие легким ударом кулака.На видео с другой камеры ясно видно, что пожар начинается совсемне в том месте, где стоял Стас. Загорелся дальний батут. Тем не менее,опровержение пока дошло до немногих пользователей. Друзья Стаса делают всевозможное, чтобы результаты их расследования охватили как можно более широкуюаудиторию, пишет "МК".