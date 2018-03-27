Версию теракта в Зимней вишне,
распространившуюся в соцсетях, опроверг сам виновник скандала. Пользователи
опубликовали видео плохого качества, на котором молодой человек с сумкой ходит
по игровой зоне и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудник
ТЦ просто поздоровался с коллегой.
Версию теракта в "Зимней вишне",
распространившуюся в соцсетях, опроверг сам виновник скандала. Пользователи
опубликовали видео плохого качества, на котором молодой человек с сумкой ходит
по игровой зоне и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудник
ТЦ просто поздоровался с коллегой.
Движения молодого человека в игровой зоне эмоциональные зрители
истолковали по-своему. По их мнению, парень что-то подложил в батуты прямо
перед тем, как начался пожар. Ролиу быстро распространили по сети и стали
требовать мести "террористу".
Житель Кемерово Станислав Соболев, проснувшись знаменитым,
такой славе не обрадовался. "Здравствуйте.
В сети ходит видео о парне с черной сумкой за 5 минут до пожара в ТЦ
"Зимняя вишня". Да, это я! И, нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ ,
а с сумкой пришел на тренировку, зашел поздороваться с друзьями", -
написал в соцсети Станислав. Он подчеркнул, что во время пожара – так же, как и
большинство его коллег – помогал выбраться всем, кто находился в детском
центре.
Видео, гуляющее по сети, плохого качества. На первый взгляд может
создаться впечатление: мужчина что-то
подбросил на батут. Однако энтузиасты сделали раскадровку видеозаписи. Видно,
как высокий парень в темной одежде с большой спортивной сумкой направляется внутрь
развлекательного сектора. Он подходит к столбу, где стоит его знакомая девушка,
перекидывается с ней парой слов и подходит к батутной сетке. На приближенном
кадре видно, как с другой стороны сетки неизвестный – скорее всего сотрудник
или постоянный посетитель – протягивает ему кулак для приветствия. Стас
отвечает на приветствие легким ударом кулака.
На видео с другой камеры ясно видно, что пожар начинается совсем
не в том месте, где стоял Стас. Загорелся дальний батут. Тем не менее,
опровержение пока дошло до немногих пользователей. Друзья Стаса делают все
возможное, чтобы результаты их расследования охватили как можно более широкую
аудиторию, пишет "МК".