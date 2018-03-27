Работник автосервиса поехал кататься на машине клиента, однако не справился с управлением и совершил ДТП, после чего бросил автомобиль и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение об угоне. По словам заявителя, из автомастерской исчез его автомобиль марки «Мерседес Бенц».В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное на проспекте Вернадского задержан подозреваемый - 40-летний житель столицы, работавший слесарем в автосервисе.Полицейскими установлено, что злоумышленник поехал кататься на машине клиента, однако не справился с управлением и на улице Гарибальди совершил ДТП, после чего бросил автомобиль и скрылся. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.Отделением дознания ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22