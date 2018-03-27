Злоумышленница похитила золотую цепочку с крестиком и подвеской, причинив ущерб владелице в 19 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней ранее судимой жительницы областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в феврале текущего года во время концерта в одном из дворцов культуры в помещении, оборудованном под раздевалку, подозреваемая похитила из дамской сумки золотую цепочку с крестиком и подвеской. Сумма причиненного материального ущерба составила 19 тысяч рублей.В ходе проверки поступившего заявления по факту кражи полицейские установили личность подозреваемой. Ранее она уже попадала в поле зрения оперативников и была судима за совершение аналогичных преступлений.Сотрудники полиции задержали женщину на территории областного центра.Свою вину задержанная признала, пояснив, что планировала сдать похищенное в ломбард, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Ювелирные изделия изъяты и возвращены владелице.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.