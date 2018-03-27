В связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, в прокуратуре Владимирской области создана рабочая группа по проверкам торгово-развлекательных центров.

В связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, в прокуратуре Владимирской области создана рабочая группа по проверкам торгово-развлекательных центров.В ее состав вошли руководство и сотрудники прокуратуры области, управления МЧС России по Владимирской области, инспекции Госстройнадзора и департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.Определен перечень объектов проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности.Проверочные мероприятия начаты. Их целью является не привлечение к ответственности предпринимателей и владельцев торгово-развлекательных центров, а неотложное принятие мер по устранению выявленных недостатков. Особое внимание проверяющими уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, аварийных выходов, а также организации работы по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных происшествий.