Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении
траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении
траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
27 марта президент прибыл в Кемерово. Он возложил цветы к
стихийному мемориалу у фасада здания ТЦ, где произошла трагедия. Владимир путин
встретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром Кемерова
Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о числе погибших во
время пожара.
Позже глава государства провел совещание, посвященное
ликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧС
Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и председатель
Следственного комитета Александр Бастрыкин. Участвовал и губернатор области
Аман Тулеев.
Тем временем родственники жертв пожара в "Зимней вишне" подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По их данным, в списке более 80 имен, большинство – дети.
Родные погибших собираются передать собранные данные в полицию. Информацию члены инициативной группы получали по электронной почте и эсэмэс. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек.
Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы- в воскресенье там было много детей. Подтверждена гибель 64 человек, еще 15 госпитализированы.
Жители Кемерова 27 марта вышли на стихийный митинг. Они требуют тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и отставки руководства области.
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз. Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал очагом возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже. По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной.