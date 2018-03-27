Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлениитраура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщаетпресс-служба главы государства.27 марта президент прибыл в Кемерово. Он возложил цветы кстихийному мемориалу у фасада здания ТЦ, где произошла трагедия. Владимир путинвстретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром КемероваИльей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о числе погибших вовремя пожара.Позже глава государства провел совещание, посвященноеликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧСВладимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и председательСледственного комитета Александр Бастрыкин. Участвовал и губернатор областиАман Тулеев, передает RT.Тем временем родственники жертв пожара в "Зимней вишне" подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По их данным, в списке более 80 имен, большинство – дети.Родные погибших собираются передать собранные данные в полицию. Информацию члены инициативной группы получали по электронной почте и эсэмэс. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек.Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы- в воскресенье там было много детей. Подтверждена гибель 64 человек, еще 15 госпитализированы.Жители Кемерова 27 марта вышли на стихийный митинг. Они требуют тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и отставки руководства области.По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз. Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал очагом возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже. По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной.