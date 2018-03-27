Все кадровые решения будут приняты после определения
виновных в трагедии в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инициативной
группой кемеровчан.
Все кадровые решения будут приняты после определения
виновных в трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инициативной
группой кемеровчан.
Глава государства встретился с жителями города в холле морга
местной медико-санитарной части. Кемеровчане заметили, что в области все
находится в ведении руководителя региона Амана Тулеева. Президента спросили, не
планируется ли отставка губернатора.
Путин ответил, что для начала нужно точно определить, кто в
чем виноват. "И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут
соответствующие решения", – сказал глава государства.
Он заверил граждан,
что решения будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного лица.
"Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – добавил
президент. Никого прикрывать в этой трагедии не будут, но и "под камеры,
для красного словца" тоже действовать не следует, подчеркнул глава
государства.
Он заверил кемеровчан, что следователи тщательно разберутся
в причинах случившегося и установят виновных. "Пройдут по всей цепочке,
начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить
за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал", – сказа
президент.
Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил
извиниться лично перед президентом за случившееся. Он попросил у президента
прощения на совещании по вопросу ликвидации последствий пожара в торговом
центре. Однако к митингующим в центре города жителям, которые требуют его
отставки, глава региона выйти не соизволил. При этом ранее в Telegram-каналах появились сообщения о
том, что отставка Тулеева – дело уже решенное.
Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел
в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них -
дети. Среди возможных причин рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово во
вторник. Он возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел
совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания,
глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
Путин также навестил пострадавших в одной из городских
больниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул с
четвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь на
количество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется", –
цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.