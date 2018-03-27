Все кадровые решения будут приняты после определения виновных в трагедии в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инициативной группой кемеровчан.

Все кадровые решения будут приняты после определениявиновных в трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инициативнойгруппой кемеровчан.Глава государства встретился с жителями города в холле моргаместной медико-санитарной части. Кемеровчане заметили, что в области всенаходится в ведении руководителя региона Амана Тулеева. Президента спросили, непланируется ли отставка губернатора.Путин ответил, что для начала нужно точно определить, кто вчем виноват. "И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будутсоответствующие решения", – сказал глава государства.Он заверил граждан,что решения будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного лица."Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – добавилпрезидент. Никого прикрывать в этой трагедии не будут, но и "под камеры,для красного словца" тоже действовать не следует, подчеркнул главагосударства.Он заверил кемеровчан, что следователи тщательно разберутсяв причинах случившегося и установят виновных. "Пройдут по всей цепочке,начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следитьза безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал", – сказапрезидент.Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решилизвиниться лично перед президентом за случившееся. Он попросил у президентапрощения на совещании по вопросу ликвидации последствий пожара в торговомцентре. Однако к митингующим в центре города жителям, которые требуют егоотставки, глава региона выйти не соизволил. При этом ранее в Telegram-каналах появились сообщения отом, что отставка Тулеева – дело уже решенное.Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошелв воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них -дети. Среди возможных причин рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово вовторник. Он возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провелсовещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания,глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.Путин также навестил пострадавших в одной из городскихбольниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул счетвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь наколичество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется", –цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.