Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в
Кемерове. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со
всеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил
цветы к стихийному мемориалу память жертв пожара.
Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в
Кемерове. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со
всеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил
цветы к стихийному мемориалу память жертв пожара.
Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствия
страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В нем участвовали
руководители экстренных служб и первые лица региона. Президент начал встречу с
минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не
выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о
демографии и теряем столько людей – из-за чего? Из-за преступной халатности,
из-за разгильдяйства", – заявил Путин.
Владимир Путин обратил внимание присутствовавших, что
льготный период для бизнеса никак не должен сказываться на безопасности. Контроль за тем, как организована работа
бизнеса – прямая обязанность органов власти. И они обязаны сделать все, чтобы
эта работа была на должном уровне. По словам главы государства, каникулы от
проверок к безопасности не имеют отношения. Необходимый уровень безопасности
должны обеспечить власти региона.
На совещании присутствовал и глава Следственного комитета
Александр Бастрыкин. Обращаясь к нему, российский лидер потребовал разобраться
с чиновниками, допустившими трагедию. "Нужно дать правовую оценку
действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за
деньги все, что угодно подпишут", – отметил президент.
Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же
отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному
мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном
округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ, сообщает
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел
в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимум
восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них
отравление угарным газом, пишет .
Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сгоревшее здание ТЦ
будет снесено. Министр поручил подготовить соответствующий проект. По данным
местных СМИ, власти города предложили установить здесь памятник жертвам
трагедии, передает телеканал