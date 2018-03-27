Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерове. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу память жертв пожара.

Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии вКемерове. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался совсеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложилцветы к стихийному мемориалу память жертв пожара.Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствиястрашного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В нем участвовалируководители экстренных служб и первые лица региона. Президент начал встречу сминуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших."Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, невыброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим одемографии и теряем столько людей – из-за чего? Из-за преступной халатности,из-за разгильдяйства", – заявил Путин.Владимир Путин обратил внимание присутствовавших, чтольготный период для бизнеса никак не должен сказываться на безопасности. Контроль за тем, как организована работабизнеса – прямая обязанность органов власти. И они обязаны сделать все, чтобыэта работа была на должном уровне. По словам главы государства, каникулы отпроверок к безопасности не имеют отношения. Необходимый уровень безопасностидолжны обеспечить власти региона.На совещании присутствовал и глава Следственного комитетаАлександр Бастрыкин. Обращаясь к нему, российский лидер потребовал разобратьсяс чиновниками, допустившими трагедию. "Нужно дать правовую оценкудействиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а заденьги все, что угодно подпишут", – отметил президент.Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу жеотправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийномумемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральномокруге Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ, сообщаетПожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошелв воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимумвосемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из нихотравление угарным газом, пишет .Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сгоревшее здание ТЦбудет снесено. Министр поручил подготовить соответствующий проект. По даннымместных СМИ, власти города предложили установить здесь памятник жертвамтрагедии, передает телеканал