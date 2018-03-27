В Кемерово распространяются слухи о возможном занижении числа жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня. Жители города утверждали, что погибло несколько сотен человек. Никакого подтверждения этой информации не нашлось. Официально числятся погибшими 64 человека.

В Кемерово распространяются слухи о возможном занижении числа жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города утверждали, что погибло несколько сотен человек. Никакого подтверждения этой информации не нашлось. Официально числятся погибшими 64 человека.Прояснить ситуацию помогли данные о проданных билетах в кино. Скриншоты заполненности залов выложили в Сеть.Согласно опубликованном сведениям с сайта "Зимней вишни", на фильмы "Кролик Питер" и "Шерлок Гномс" было продано 161 билетов из 286. При этом дети в возрасте до 5 лет проходили на сеанс без места, так что их вообще не учитывали, пишет "МК".Напомним, в момент пожара показ осуществлялся в трех залах общей вместимостью 542 места. Из самого большого зала (256 мест) люди успели эвакуироваться. Пока неизвестно, были ли все погибшие в одном кинозале или в двух.Между тем мэр Кемерова Илья Середюк предложил горожанам осмотреть морги и сгоревшее здание торгового центра, что бы убедиться в правдивости официальных данных, передает"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание – давайте создадим группу", – заявил он. В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в областную администрацию можно подать данные о пропавших без вести взрослых и детях, которые не вошли в официальную статистику.Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Погибли 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.