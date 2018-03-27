Фура догнала поворачивавшийся автомобиль и вытолкнула его на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с другим грузовиком. Пассажир Жигулей погиб на месте, водителя выбросило из салона на дорогу, он госпитализирован с серьезными травмами.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в минувшее воскресенье, 25 марта, на трассе Волгодонск – Каменск.Грузовик Volvo врезался в попутный "ВАЗ-2106", водитель которого, по предварительной информации, снизил скорость для того, чтобы совершить левый поворот.От удара легковушку выбросило на встречную полосу, после чего она столкнулась с "КамАЗом"После этого водитель "шестерки" оказался выброшен из салона на проезжую часть. Известно, что мужчин остался жив и был госпитализирован с серьезными повреждениями.Его пассажиру повезло меньше – от полученных травм от скончался на месте ДТП, сообщают местные СМИ.По одной из версий, автомобилем "ВАЗ" якобы управлял сотрудник правоохранительных органов, доставлявший задержанного в отдел полиции города Белая Калитва Ростовской области. Официально эти сведения пока не подтверждены.