Общественная палата Москвы специально закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздавать их тем, кто принимал участие в акции на Манежной площади. Пришедшие на мероприятие в память о жертвах пожара в Кемерово могли возложить игрушки вместе с цветами к символическому мемориалу.
Общественная палата Москвы специально закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздавать их тем, кто принимал участие в акции на Манежной площади. Пришедшие на мероприятие в память о жертвах пожара в Кемерово могли возложить игрушки вместе с цветами к символическому мемориалу.
Как рассказал глава городской Общественной палаты Константин
Ремчуков, он с утра согласовал со столичным градоначальником Сергеем Собяниным организацию акции в центре Москвы. После
этого, по словам Ремчукова, он попросил помощницу связаться с аппаратом
Общественной палаты и на имеющиеся в его распоряжении деньги купить игрушки
Речь идет о небольших деньгах, уточнил глава московской ОП:
"Не знаю точно, но я думаю, штук 50 (игрушек – Прим. ред.) было закуплено".
Эти игрушки раздавали при подходе к мемориалу тем, кто по каким-то причинам не
смог или купить, или принести их на акцию памяти.
Кроме того, рассказал Ремчуков РИА новости, это делалось и
для тех москвичей и гостей столицы, кто мог попасть на акцию случайно, но, при
этом, хотели почтить память жертв пожара. "Организатор должен думать и об
этом, если мы организуем по нашей инициативе, то потратить небольшие деньги и
купить несколько игрушек, это нормально, – сказал глава ОП Москвы. – Не думаю,
что я потратил больше 20 тысяч рублей на все".
Напомним, по распоряжению мэра Москвы на Манежной площади у
входа в Александровский сад был организован мемориал в память о жертвах
трагедии в Кемерово. Любой желающий может прийти сюда и возложить цветы или
игрушки. Отмечается, что в течение нескольких часов сюда пришли тысячи людей.
Жители города и приезжие с цветами в руках шли сюда от метро
еще до официального открытия мемориала, которое состоялось в 17 часов. В числе
тех, кто решил почтить память погибших в торговом центре "Зимняя
вишня" были старики и дети. Возложить цветы к мемориалу можно будет и завтра,
28 марта.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25
марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный
комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.