Общественная палата Москвы специально закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздавать их тем, кто принимал участие в акции на Манежной площади. Пришедшие на мероприятие в память о жертвах пожара в Кемерово могли возложить игрушки вместе с цветами к символическому мемориалу.

Общественная палата Москвы специально закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздавать их тем, кто принимал участие в акции на Манежной площади. Пришедшие на мероприятие в память о жертвах пожара в Кемерово могли возложить игрушки вместе с цветами к символическому мемориалу.Как рассказал глава городской Общественной палаты КонстантинРемчуков, он с утра согласовал со столичным градоначальником Сергеем Собяниным организацию акции в центре Москвы. Послеэтого, по словам Ремчукова, он попросил помощницу связаться с аппаратомОбщественной палаты и на имеющиеся в его распоряжении деньги купить игрушкиРечь идет о небольших деньгах, уточнил глава московской ОП:"Не знаю точно, но я думаю, штук 50 (игрушек – Прим. ред.) было закуплено".Эти игрушки раздавали при подходе к мемориалу тем, кто по каким-то причинам несмог или купить, или принести их на акцию памяти.Кроме того, рассказал Ремчуков РИА новости, это делалось идля тех москвичей и гостей столицы, кто мог попасть на акцию случайно, но, приэтом, хотели почтить память жертв пожара. "Организатор должен думать и обэтом, если мы организуем по нашей инициативе, то потратить небольшие деньги икупить несколько игрушек, это нормально, – сказал глава ОП Москвы. – Не думаю,что я потратил больше 20 тысяч рублей на все".Напомним, по распоряжению мэра Москвы на Манежной площади увхода в Александровский сад был организован мемориал в память о жертвахтрагедии в Кемерово. Любой желающий может прийти сюда и возложить цветы илиигрушки. Отмечается, что в течение нескольких часов сюда пришли тысячи людей.Жители города и приезжие с цветами в руках шли сюда от метроеще до официального открытия мемориала, которое состоялось в 17 часов. В числетех, кто решил почтить память погибших в торговом центре "Зимняявишня" были старики и дети. Возложить цветы к мемориалу можно будет и завтра,28 марта.Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственныйкомитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.