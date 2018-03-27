Российский
актер Сергей Романович сделал пересадку волос. Звезда молодежных сериалов пока
выглядит, мягко говоря, странно.
Российский
актер Сергей Романович сделал пересадку волос. Звезда молодежных сериалов пока
выглядит, мягко говоря, странно.
У 26-летнего
Сергея изъяли луковицы с затылка и вживили в кожу лица. Романович снимает
процесс заживления на камеру. Он постоянно держит своих подписчиков в курсе дел,
выкладывая фото и видео в соцсети.
"Прошло
восемь дней после операции. Как видите, контур уже не такой яркий, борода
начинает постепенно заживать, покраснения сходят. Это уже не выглядит так
ужасно, как в первый день, где я реально был похож на Кончиту Вурст", – шутит
артист.
Мужчина с самого детства мечтал о густой бороде – значимом признаке
мужественности. Однако природа обделила юношу, он не отличался повышенной
волосатостью.
Сергей
показывает, как обстоят дела с донорской зоной – затылком, там шевелюра уже
начала отрастать. И хотя кое-где еще видны покраснения, артист очень доволен
результатом. Звезда сериала "Ольга" надеется, что уже через полгода будет сражать
поклонниц шикарной бородой.
Некоторые
фанаты испугались, что такое вмешательство может отразиться на внешности или,
что еще хуже, на здоровье актера. Романовский успокаивает поклонников: "Это ведь не инородное тело. Я не взял волосы с кабана
или с какого-то соседа Васи и пересадил себе на лицо. Нет, это мои волосы и мои
луковицы, поэтому они приживутся. Даже если у меня вдруг какой-то волос не
приживется, я могу сделать докоррекцию".
Сергей
Романович стал известен благодаря участию в молодежном саммите "Большая
восьмерка" и блестящему дебюту в киноленте "Ласковый май". Также он снимался в ремейке
известного американского сериала "Побег", ситкоме "Кухня" и теленовелле "Чернобыль.
Зона отчуждения".