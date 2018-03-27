Российский актер Сергей Романович сделал пересадку волос. Звезда молодежных сериалов пока выглядит, мягко говоря, странно.

Российскийактер Сергей Романович сделал пересадку волос. Звезда молодежных сериалов покавыглядит, мягко говоря, странно.У 26-летнегоСергея изъяли луковицы с затылка и вживили в кожу лица. Романович снимаетпроцесс заживления на камеру. Он постоянно держит своих подписчиков в курсе дел,выкладывая фото и видео в соцсети."Прошловосемь дней после операции. Как видите, контур уже не такой яркий, бороданачинает постепенно заживать, покраснения сходят. Это уже не выглядит такужасно, как в первый день, где я реально был похож на Кончиту Вурст", – шутитартист.Мужчина с самого детства мечтал о густой бороде – значимом признакемужественности. Однако природа обделила юношу, он не отличался повышеннойволосатостью.Сергейпоказывает, как обстоят дела с донорской зоной – затылком, там шевелюра уженачала отрастать. И хотя кое-где еще видны покраснения, артист очень доволенрезультатом. Звезда сериала "Ольга" надеется, что уже через полгода будет сражатьпоклонниц шикарной бородой.Некоторыефанаты испугались, что такое вмешательство может отразиться на внешности или,что еще хуже, на здоровье актера. Романовский успокаивает поклонников: "Это ведь не инородное тело. Я не взял волосы с кабанаили с какого-то соседа Васи и пересадил себе на лицо. Нет, это мои волосы и моилуковицы, поэтому они приживутся. Даже если у меня вдруг какой-то волос неприживется, я могу сделать докоррекцию".СергейРоманович стал известен благодаря участию в молодежном саммите "Большаявосьмерка" и блестящему дебюту в киноленте "Ласковый май". Также он снимался в ремейкеизвестного американского сериала "Побег", ситкоме "Кухня" и теленовелле "Чернобыль.Зона отчуждения".