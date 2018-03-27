Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К доброму порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.

Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения ЭминАгаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К добромупорыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.Певец вместе с друзьями перечислил средства в фонд имениМуслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена в Кемеровскоеотделение Красного Креста, об этом мужчина заявил в своем Instagram – аккаунте. "Этаужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому япринял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, ктонуждается в помощи после случившегося пожара", – пояснил Агаларов.Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах,принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки ипожарные учения. "К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задачасейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никтоне пострадал", - добавил бизнесмен.Эмин – сын Араса Агаларова, владельца холдинга Crocus Group.Молодой человек занимает пост вице-президента компании отца. Организациипринадлежат множество бутиков и торгово-развлекательныхкомплексов в Москве, в том числе ТЦ "Крокус Сити Молл" и "VEGAS",выставочный центр "Крокус Экспо" и концертный зал "Crocus City Hall".Добавим, что Анита Цой и ее близкиеперечислили в помощь погибшим и пострадавшим во время пожарав торговом центре "Зимняя вишня" один миллион рублей. ЛолитаМилявская также отдала всю собранную с пермского концерта суммув помощь семье одного из погибших. Не остался в сторонеи Филипп Киркоров. Он намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерялв пожаре всю семью, но сам чудом осталсяжив и сейчас находится в реанимации одной из больниц города,сообщает .