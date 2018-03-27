Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин
Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К доброму
порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.
Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин
Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К доброму
порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.
Певец вместе с друзьями перечислил средства в фонд имени
Муслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена в Кемеровское
отделение Красного Креста, об этом мужчина заявил в своем Instagram – аккаунте. "Эта
ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я
принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто
нуждается в помощи после случившегося пожара", – пояснил Агаларов.
Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах,
принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки и
пожарные учения. "К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача
сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто
не пострадал", - добавил бизнесмен.
Эмин – сын Араса Агаларова, владельца холдинга Crocus Group.
Молодой человек занимает пост вице-президента компании отца. Организации
принадлежат множество бутиков и торгово-развлекательных
комплексов в Москве, в том числе ТЦ "Крокус Сити Молл" и "VEGAS",
выставочный центр "Крокус Экспо" и концертный зал "Crocus City Hall".
Добавим, что Анита Цой и ее близкие
перечислили в помощь погибшим и пострадавшим во время пожара
в торговом центре "Зимняя вишня" один миллион рублей. Лолита
Милявская также отдала всю собранную с пермского концерта сумму
в помощь семье одного из погибших. Не остался в стороне
и Филипп Киркоров. Он намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял
в пожаре всю семью, но сам чудом остался
жив и сейчас находится в реанимации одной из больниц города,
сообщает .