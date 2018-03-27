США нарушили соглашение о штаб-квартире ООН. Вашингтон злоупотребил своими обязательствами как государства пребывания Организации Объединенных Наций, заявил Василий Небензя.

США нарушили соглашение о штаб-квартире ООН. Вашингтонзлоупотребил своими обязательствами как государства пребывания ОрганизацииОбъединенных Наций, заявил Василий Небензя.Постпред России при ООН прокомментировал решение Вашингтонао высылке из страны сотрудников российского представительства при международнойорганизации. Василий Небензя подчеркнул: статус персонала постпредстваопределяется принятой в 1946 году Конвенцией о привилегиях ООН и заключеннымгодом позже соглашением о штаб-квартире между США и организацией.В соответствии с договором, подписанным США и ООН 26 июня1947 года, федеральные и местные американские власти обязуются не чинитьникаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителямгосударств-членов и чиновников ООН, а также их семьям. Последнее решениеВашингтона нарушает международные договоренности. Российские дипломаты,работающие в ООН, не могут быть высланы по желанию американских властей – они аккредитуютсяв ООН и выполняют свои обязанности исключительно в рамках Организации,подчеркнул Небензя.26 марта стало известно, что 20 западных стран намерены выслать 114 российских дипломатов. Таким образом они проявляют "солидарность" с Великобританией по так называемому "делу Скрипаля" – якобы, бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери "агентами Москвы". Решения о высылке дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, США, а также Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина.Массовую высылку российских дипломатов из стран Европы иСоединенных Штатов постпред назвал "неслыханным враждебным шагом поотношению к России": Небензя напомнил, что раньше ничего подобного непроисходило. Дипломат признал, что это удар по российскому представительству -но пообещал, что его коллеги мобилизуются для достойного ответа, передает