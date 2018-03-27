США нарушили соглашение о штаб-квартире ООН. Вашингтон
злоупотребил своими обязательствами как государства пребывания Организации
Объединенных Наций, заявил Василий Небензя.
США нарушили соглашение о штаб-квартире ООН. Вашингтон
злоупотребил своими обязательствами как государства пребывания Организации
Объединенных Наций, заявил Василий Небензя.
Постпред России при ООН прокомментировал решение Вашингтона
о высылке из страны сотрудников российского представительства при международной
организации. Василий Небензя подчеркнул: статус персонала постпредства
определяется принятой в 1946 году Конвенцией о привилегиях ООН и заключенным
годом позже соглашением о штаб-квартире между США и организацией.
В соответствии с договором, подписанным США и ООН 26 июня
1947 года, федеральные и местные американские власти обязуются не чинить
никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям
государств-членов и чиновников ООН, а также их семьям. Последнее решение
Вашингтона нарушает международные договоренности. Российские дипломаты,
работающие в ООН, не могут быть высланы по желанию американских властей – они аккредитуются
в ООН и выполняют свои обязанности исключительно в рамках Организации,
подчеркнул Небензя.
26 марта стало известно, что 20 западных стран намерены выслать 114 российских дипломатов. Таким образом они проявляют "солидарность" с Великобританией по так называемому "делу Скрипаля" – якобы, бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери "агентами Москвы". Решения о высылке дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, США, а также Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина.
Массовую высылку российских дипломатов из стран Европы и
Соединенных Штатов постпред назвал "неслыханным враждебным шагом по
отношению к России": Небензя напомнил, что раньше ничего подобного не
происходило. Дипломат признал, что это удар по российскому представительству -
но пообещал, что его коллеги мобилизуются для достойного ответа, передает