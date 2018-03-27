Ужасная трагедия, которая произошла в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, потрясла всю страну. Регионы объявляют траур, звезды высказывают слова соболезнования в социальных сетях.

Ужасная трагедия, которая произошла в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", потрясла всю страну. Регионы объявляют траур, звезды высказывают слова соболезнования в социальных сетях.Акции памяти проходят уже во многих городах страны. Ряд регионов решил объявить траур самостоятельно, передает . Так, о солидарности Екатеринбурга сообщил мэр города Евгений Ройзман. Он также заявил, что сегодня присоединится к шествию, посвященному памяти жертв трагедии, которое пройдет в полдень. Екатеринбуржцы принесут на площадь игрушки и цветы.Траурный день объявлен и в Приморском крае. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. По распоряжению чиновника, все государственные флаги будут приспущены. Телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные программы. В департаменте информационной политики сообщили, что все официальные мероприятия, в которых примет участие Тарасенко, будут начинаться с минуты молчания.Также, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре. "Глубоко опечален известием о трагедии, произошедшей в минувший воскресный день в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", – сказал сам священнослужитель.Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, своими переживаниями по поводу случившегося поделилась певица Анна Седакова. "Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут",– высказалась артистка в Instagram.Лаконично выразил соболезнования шоумен Гарик Харламов. "Трагедия в Кемерово. Дети. Мои соболезнования", – пишет телеведущий.Не промолчал и певец Николай Басков. Потрясенный случившимся, он сказал: "Полная безответственность , пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово – дети! Глубоко соболезную всем родным и близким".Глава Афганистана также проявил солидарность со скорбящими россиянами. "Я хотел бы выразить соболезнования присутствующему здесь министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с трагедией в Кемерово и хотел бы объявить минуту молчания", – заявил Ашраф Гани.Ранее президент России Владимир Путин лично прибыл в Кемерово, где возложил цветы на стихийной мемориале у фасада сгоревшего торгового центра. Кроме того, он навестил 18-летнего Ивана Заварзина, который при пожаре выпрыгнул с 4-го этажа. Также на площади Советов в Кемерово проходит масштабная акция памяти. По официальным данным, в ней принимают участие около 300 человек.Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.