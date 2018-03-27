Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника Звездный стражник, бегущий по лунной дорожке Артем Драгунов предсказывал трагедию в кемеровском ТЦ Звездная вишня еще в сентябре прошлого года. Он увидел странный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.

Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника "Звездный стражник,бегущий по лунной дорожке" Артем Драгунов предсказывал трагедию вкемеровском ТЦ "Звездная вишня" еще в сентябре прошлого года. Он увиделстранный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.В посте считающий себя ясновидящим мужчина сообщил, что "вероятностькрупного пожара максимальна". При этом он уточнил, что ЧП может произойти в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе."Крупное ЧП в торгово-развлекательномцентре или молле. Огромное здание, комплекс, киноконцертное, магазины.Пока нет подробностей... И есть интуитивное про смерч,возможно огненный. Сработали метки зоопарка… Проверяйте противопожарное,аварийные выходы, особо проверяйте на закладки, схроны, особенно в местахстроительных работ. Там могут прятать нехорошее", – написал Драгунов за несколько месяцев до трагедии.При этом он упомянул трагедию в клубе "Хромая лошадь"."Допускаю кодБатаклана или Норд-Оста. Но еще хуже – код Хромой Лошади… Возможно связь с крышей… Проверяйтедым-машинки, на всех крупных концертах и светотехнику стехниками тоже… Особенно проверяйте газовое оборудование на концертах... Рекомендую- проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, втеатрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным", – предупреждалясновидящий. "Есть отсылка на табак и табачную фабрику, но наместе имеется ресторан или кафе, где будет плавиться алюминий", – писал вЖЖ-дневнике Артем Драгунов. Мужчинаподробно описал твой тревожный сон."Иду по табачной фабрике,вернее – на нее. В фойе такое кафе-бар, как в старых приличных кинотеатрахсовковых, взял бутерброд с колбасой, иду жую, спускаюсь на саму фабрику, оттудабегут два чувака, один из бара, кассир, забыл кассу закрыть, а второй говорит,что Шурика и Горбика больше нет на фабрике. Я спрашиваю, а когда ушли? Он смеетсяи говорит – не ушли, и выпорхнули, и тут затягивается сигаретным дымом ивыпускает его в окно, а дым режется решеткой и пишет мне буквы – Норд-норд-ост,24 75. И повторяет.Я пытаюсь про Норд-Ост подумать и тут ощущаю, как еду поэскалатору и попадаю опять в кафе, там алюминиевые столики с кривыми ножками, ивсе ножки танцуют, а на стенах, хорошо выбеленных, кстати, бегают такиезабавные кучки дыма, всевремя корчат рожицы и меняют форму, цвет и светятся, ииногда выпускают пар в зал, а я про себя думаю, что дым был ядовитый,закашлялся и от кашля проснулся".Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧПрассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбужденоуголовное дело. Правоохранительные органы задержали пять человекпо делу о пожаре. Последняя плановая проверкав ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.