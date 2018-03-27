Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника Звездный стражник,
бегущий по лунной дорожке Артем Драгунов предсказывал трагедию в
кемеровском ТЦ Звездная вишня еще в сентябре прошлого года. Он увидел
странный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.
Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника "Звездный стражник,
бегущий по лунной дорожке" Артем Драгунов предсказывал трагедию в
кемеровском ТЦ "Звездная вишня" еще в сентябре прошлого года. Он увидел
странный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.
В посте считающий себя ясновидящим мужчина сообщил, что "вероятность
крупного пожара максимальна". При этом он уточнил, что ЧП может произойти в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе.
"Крупное ЧП в торгово-развлекательном
центре или молле. Огромное здание, комплекс, киноконцертное, магазины.
Пока нет подробностей... И есть интуитивное про смерч,
возможно огненный. Сработали метки зоопарка… Проверяйте противопожарное,
аварийные выходы, особо проверяйте на закладки, схроны, особенно в местах
строительных работ. Там могут прятать нехорошее", – написал Драгунов за несколько месяцев до трагедии.
При этом он упомянул трагедию в клубе "Хромая лошадь".
"Допускаю код
Батаклана или Норд-Оста. Но еще хуже – код Хромой Лошади… Возможно связь с крышей… Проверяйте
дым-машинки, на всех крупных концертах и светотехнику с
техниками тоже… Особенно проверяйте газовое оборудование на концертах... Рекомендую
- проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в
театрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным", – предупреждал
ясновидящий. "Есть отсылка на табак и табачную фабрику, но на
месте имеется ресторан или кафе, где будет плавиться алюминий", – писал в
ЖЖ-дневнике Артем Драгунов. Мужчина
подробно описал твой тревожный сон.
"Иду по табачной фабрике,
вернее – на нее. В фойе такое кафе-бар, как в старых приличных кинотеатрах
совковых, взял бутерброд с колбасой, иду жую, спускаюсь на саму фабрику, оттуда
бегут два чувака, один из бара, кассир, забыл кассу закрыть, а второй говорит,
что Шурика и Горбика больше нет на фабрике. Я спрашиваю, а когда ушли? Он смеется
и говорит – не ушли, и выпорхнули, и тут затягивается сигаретным дымом и
выпускает его в окно, а дым режется решеткой и пишет мне буквы – Норд-норд-ост,
24 75. И повторяет.
Я пытаюсь про Норд-Ост подумать и тут ощущаю, как еду по
эскалатору и попадаю опять в кафе, там алюминиевые столики с кривыми ножками, и
все ножки танцуют, а на стенах, хорошо выбеленных, кстати, бегают такие
забавные кучки дыма, всевремя корчат рожицы и меняют форму, цвет и светятся, и
иногда выпускают пар в зал, а я про себя думаю, что дым был ядовитый,
закашлялся и от кашля проснулся".
Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25
марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП
рассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено
уголовное дело. Правоохранительные органы задержали пять человек
по делу о пожаре. Последняя плановая проверка
в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.