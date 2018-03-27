В Сети распространяются безумные слухи об огромном числе жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове. Несмотря на очевидную ложность этих данных, у этой теории заговора оказалось множество сторонников. В Следственном комитете России даже были вынуждены выступить с заявлением по этому вопросу.

В Сети распространяются безумные слухи об огромном числе жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Несмотря на очевидную ложность этих данных, у этой теории заговора оказалось множество сторонников. В Следственном комитете России даже были вынуждены выступить с заявлением по этому вопросу.Практически сразу после того, как стало известно о десятках пострадавших и пропавших без вести людей при пожаре в кемеровском торговом центре, по Сети поползли невероятные слухи о числе погибших. Якобы в моргах уже заготовили 170 мест под тела и больше половины были заполнены сразу после того, как спасатели приступили к тушению пожара.Следом анонимные конспирологи из интернета озвучили еще более пугающие цифры. По их словам, число жертв колеблется от 300 до 400 человек. Якобы средствам массовой информации запрещают сообщать людям правду, а тела выносят из здания под покровом ночи.Несмотря на очевидную абсурдность подобных заявлений – родственники пропавших без вести, неравнодушные граждане и журналисты дежурят у места ЧП круглосуточно, а у каждого погибшего есть близкие, которые не дадут замолчать его смерть – информация активно распространяется по Сети. Эксперты отмечают, что подобное происходит практически после любой крупной трагедии.Чтобы остановить распространение ложной информации, Следственный комитет на своей странице в Telegram опубликовал специальное заявление. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Следственный комитет России с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших", – говорится в сообщении.Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.