Сати Казанова выступила в торгово-развлекательном комплексе. Артистка вышла в свет в белом платье, однако драпировка наряда не смогла скрыть внушительный живот.

Сати Казанова выступила в торгово-развлекательном комплексе. Артистка вышла в свет в белом платье, однако драпировка наряда не смогла скрыть внушительный живот.В рамках шоу "Партийная зона" телеканала МУЗ ТВ выступила популярная исполнительница Сати Казанова. Артистка появилась на сцене в длинном белом платье из струящейся ткани. Наряд был прост и лаконичен – он не сковывал движений и обладал лишь тонким пояском. Завершали образ распущенные длинные темные волосы и яркий макияж.Певица исполнила несколько своих хитов, запись находится в свободном доступе в интернете. Особо внимательные поклонники приметили выступающий живот у Казановой. Поводом фанатам подумать о беременности артистки послужил обдув на сцене, который придавал образу Сати дополнительную воздушность."Ветер" прижимал платье певицы к ее ногам, отчего живот выделялся. "ой Сатишка беременна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "а животик округлился))", "ну точно беременная", "ух ты! да она в положении!", "Ну видно уже животик) Чего скрывать то?" – высказались многочисленные поклонники в социальных сетях.Отметим, что слухи об интересном положении Сати Казановой появились недавно.Артистка вместе с супругом появилась в свете в наряде, который прикрывал ее округлившийся живот. Плюс в последнее время на своей страничке в Instagram артистка публикует фото, на которых позирует по грудь или в полный рост, но в свободных нарядах.Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.