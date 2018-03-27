Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола не
только удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротать
вечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.
Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола не
только удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротать
вечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.
Чудо техники создали специалисты компании Delaware
Realbotix. Благодаря им Генри может не только снимать сексуальное напряжение,
но и остроумно шутить.
Каждую часть тела робота заказчик сможет подобрать под
свой вкус, реализуя свои фантазии: цвет волос, строение тела, а также размеры
мужского достоинства, которое разработчики обещают максимально доработать уже в
ближайшее время, передает DailyMail.
Рост Генри более 180
сантиметров, а встроенный микрокомпьютер содержит не только стандартные
вопросы, но и специальные сенсоры, способные различать человеческую речь и
формировать ответы. По словам разработчиков, полностью силиконовое тело куклы легко
мыть и приятно трогать.
Специалисты компании уверены,
что спрос на их продукты в ближайшем будущем резко возрастет, потому что
одинокие женщины все чаще замыкаются в себе и не заводят новых знакомств. А
Генри будет представлять из себя идеального любовника, собеседника и друга.
Напомним,
китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представили
новую секс-куклу, которая способна не только оказывать интим-услуги, но и мыть
посуду и наводить чистоту. Кроме того, она может играть на
музыкальных инструментах и поддерживать простые разговоры.
Как писали Dni.Ru, ранее британский
бизнесмен предложил клиентам перед покупкой тестировать секс-куклу. Заплатив сто
фунтов, посетитель борделя получает в свое распоряжение шикарную кровать и
может выбрать любого робота. Если ощущения понравились, ему предлагают выкупить
куклу за две тысячи фунтов стерлингов.