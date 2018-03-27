Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола не только удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротать вечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.

Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола нетолько удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротатьвечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.Чудо техники создали специалисты компании DelawareRealbotix. Благодаря им Генри может не только снимать сексуальное напряжение,но и остроумно шутить.Каждую часть тела робота заказчик сможет подобрать подсвой вкус, реализуя свои фантазии: цвет волос, строение тела, а также размерымужского достоинства, которое разработчики обещают максимально доработать уже вближайшее время, передает DailyMail.Рост Генри более 180сантиметров, а встроенный микрокомпьютер содержит не только стандартныевопросы, но и специальные сенсоры, способные различать человеческую речь иформировать ответы. По словам разработчиков, полностью силиконовое тело куклы легкомыть и приятно трогать.Специалисты компании уверены,что спрос на их продукты в ближайшем будущем резко возрастет, потому чтоодинокие женщины все чаще замыкаются в себе и не заводят новых знакомств. АГенри будет представлять из себя идеального любовника, собеседника и друга.Напомним,китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представилиновую секс-куклу, которая способна не только оказывать интим-услуги, но и мытьпосуду и наводить чистоту. Кроме того, она может играть намузыкальных инструментах и поддерживать простые разговоры.Как писали Dni.Ru, ранее британскийбизнесмен предложил клиентам перед покупкой тестировать секс-куклу. Заплатив стофунтов, посетитель борделя получает в свое распоряжение шикарную кровать иможет выбрать любого робота. Если ощущения понравились, ему предлагают выкупитькуклу за две тысячи фунтов стерлингов.