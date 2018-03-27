Во Владимирской области продолжается реализация задач, обозначенных Президентом в Послании Федеральному Собранию касательно изменения к лучшему жилищных условий, в том числе многодетных семей.

Во Владимирской области продолжается реализация задач, обозначенных Президентом в Послании Федеральному Собранию касательно изменения к лучшему жилищных условий, в том числе многодетных семей.Накануне социальная выплата на строительство индивидуальных жилых домов была вручена двум многодетным семьям из деревень Купреево и Долбино. Это стало возможным благодаря муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района», рассчитанной до 2020 года. Отметим, что за время действия указанной программы социальной выплатой воспользовались десять многодетных семей.Сертификат на приобретение (строительство) жилья также был вручен семье учителя математики Курловской основной общеобразовательной школы в соответствии с Законом Владимирской области «О предоставлении жилищных субсидий работникам учреждений бюджетной сферы».