Родственники жертв пожара в Зимней вишне
подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По их
данным, в списке более 80 имен, большинство – дети.
Родственники жертв пожара в "Зимней вишне"
подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По их
данным, в списке более 80 имен, большинство – дети.
Родные погибших собираются передать собранные данные в
полицию. Информацию члены инициативной группы получали по электронной почте и
эсэмэс. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек.
"Данные получены лично, по почте и эсэмэс. Фамилии не
повторяются. 70% пропавших без вести – дети, средний возраст – 10-13 лет",
– заявил журналистам один из активистов.
Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25
марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы- в воскресенье там было много детей. Подтверждена
гибель 64 человек, еще 15 госпитализированы.
Жители Кемерова 27 марта вышли на стихийный митинг. Они
требуют тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и отставки
руководства области, передает "Интерфакс".
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз, отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагом возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже. По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной.
Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово, где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.