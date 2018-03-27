Родственники жертв пожара в Зимней вишне подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По их данным, в списке более 80 имен, большинство – дети.

Родственники жертв пожара в "Зимней вишне"подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По ихданным, в списке более 80 имен, большинство – дети.Родные погибших собираются передать собранные данные вполицию. Информацию члены инициативной группы получали по электронной почте иэсэмэс. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек."Данные получены лично, по почте и эсэмэс. Фамилии неповторяются. 70% пропавших без вести – дети, средний возраст – 10-13 лет",– заявил журналистам один из активистов.Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы- в воскресенье там было много детей. Подтвержденагибель 64 человек, еще 15 госпитализированы.Жители Кемерова 27 марта вышли на стихийный митинг. Онитребуют тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и отставкируководства области, передает "Интерфакс".По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз, отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагом возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже. По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной.Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово, где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.