Северный радиус (полукруг) Большой кольцевой линии московского метро планируют построить и запустить в 2020 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что в текущем году открыто 5 станций Большого кольца от "Делового центра" до "Петровского парка", кроме того, до конца года планируют открыть "Нижнюю Масловку".В 2019 году запустят участок от "Нижегородской" до станций "Авиамоторная" и "Электрозаводская" – это юго-восточная часть кольца, которая будет связана с Кожуховской линией метро.Еще один участок на северо-востоке столицы со станциями "Ржевская" и "Шереметьевская" планируется построить и открыть в 2020 году, рассказал Хуснуллин."Таким образом, к этому времени будет готов весь северный полукруг. С учетом интеграции на востоке Кожуховской линии в этот полукруг, а на западе Калининско-Солнцевской можно будет организовать маршрут от Рассказовки через участок Большого кольца в Некрасовку", - пояснил заммэра в эфире телеканала "Москва 24".