Прежде здесь совершались человеческие жертвоприношения. И духи, видимо, мстят живущим.

Прежде здесь совершались человеческие жертвоприношения. И духи, видимо, мстят живущим.Жители города Кемерово отлично знают, что на месте сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" прежде была кондитерская фабрика, где делали конфеты "Кузбасские", карамель, мармелад, печенье. Построили ее еще до войны, в 1936 году. Впоследствии предприятие разрослось – в 1977 году к нему присоединилась кондитерская фабрика №4, и образовался "Кемеровский кондитерский комбинат", а на Ленина построили новые корпуса. В 1991 году объемы производства сладостей резко упали, предприятие стало загибаться.В 2006-м фабрика покинула старые цеха, а в них было решено открыть торговый центр с кинозалами, катком, бассейном и прочими радостями. Уже тогда местные жители судачили: место это проклятое, не стоит тут устраивать празднества да гульбище. Никто, конечно, их не послушал, и в 2013-м заработала "Зимняя вишня".А в глубокой древности на этом месте было большое капише, или, попросту говоря, могильник. Найденные здесь при строительстве кондитерской фабрики украшения из зубов диких животных и орудия труда свидетельствуют что речь идет об эпохе неолита (8 – 5 тысяч лет тому назад) или новока­менном веке. Судя по множеству расчлененных скелетов, здесь приносились человеческие жертвоприношения и это место обильно полито кровью.Еще одна любопытная деталь. До 1961 года проспект Ленина, где расположена "Зимняя вишня", назывался улицей Магистральная, а 13 апреля 1961 года она была переименована в улицу Юрия Гагарина. В 1967 году в часть 50-летия советской власти улицу переименовали в проспект Ленина. Случайно ли эта улица так часто меняла названия? Специалисты считают, что покоя этому месту нет, в том числе, и из-за душ умерших здесь в древности людей, которые не нашли покоя. Ведь их останки постоянно тревожат.Они, кстати, не раз пытались предупредить живущих о скорой трагедии. Например, сенью 2003 года в здании тогда еще кондитерской фабрики, произошло серьезное возгорание, в результате которого никто не пострадал. Жертв удалось избежать, поскольку производство находилось в предбанкротном состоянии и почти не работало. Пожарная сигнализация в самом ТЦ "Зимняя вишня" сработала спустя полгода после его открытия – осенью 2013 года. Посетителей и сотрудников эвакуированы, тревога оказалась ложной. То же самое произошло и за две недели до трагедии. А когда опасность была уже реальной, охранник просто отключил сирену тревоги... И 64 человеческие жизни пополнили список жертв этого проклятого места.После трагедии, которая случилась в "Зимней вишне", наверное, самое правильное было разбить на этом месте парк без всяких аттракционов и платок. И оставить, наконец, в покое место, на котором и в древности, и сегодня было столько смертей.