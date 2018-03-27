Мосгорсуд признал законным ликвидацию фонда Пятое время года, который занимался обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, решение суда первой инстанции, согласно которому фонд Пятое время года должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, вступило в законную силу.

Мосгорсуд признал законным ликвидацию фонда "Пятое время года", который занимался обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.Как сообщили "Интерфаксу" в суде, решение Мещанского суда Москвы от 22 января оставлено без изменений. Таким образом, решение суда первой инстанции, согласно которому фонд "Пятое время года" должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, вступило в законную силу.С требованием о ликвидации фонда после выявленных в ходе проверки в ноябре прошлого года нарушений организацией законодательства РФ в суд обратился Минюст РФ. Сама проверка проводилась по требованию московской прокуратуры.В деятельности фонда были выявлены наличие недостоверных сведений об адресе постоянного руководящего органа, наличие незарегистрированных структурных подразделений, нецелевое расходование денежных средств на оплату аренды помещений штабов помещений в рамках кампании "Навальный 2018".