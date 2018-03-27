Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время товарищеского поединка против команды Нидерландов в Женеве был поцелован выбежавшим на поле болельщиком. Кроме того, поклонник португальского футболиста также осмелился сделать селфи со своим кумиром.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время товарищеского поединка против команды Нидерландов в Женеве был поцелован выбежавшим на поле болельщиком. Кроме того, поклонник португальского футболиста также осмелился сделать селфи со своим кумиром. Известно, что этим фанатом был популярный в Швейцарии комик Кармин.Впрочем, юморист выбежал на газон женевского стадиона не один – компанию ему составил его же партнер по комическим выступлениям Самир Алик. Он также подбежал к Роналду, но был скромнее по отношению к нему, лишь по-дружески приобняв игрока. Был и третий фанат, "улов" которого был менее весом – он лишь притронулся к футболисту. Практически сразу все нарушители были выведены службами безопасности с поля, после чего главный арбитр возобновил игру.Вскоре Роналду, не нанеся ни одного удара по воротам Нидерладнов, был заменен, а матч закончился поражением Португалии со счетом 0:3.