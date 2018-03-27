Жительницу
Красноярского края подозревают в покушении на убийство внучки. Женщина оставила
младенца на страшном холоде из-за того, что напилась.
Жительницу
Красноярского края подозревают в покушении на убийство внучки. Женщина оставила
младенца на страшном холоде из-за того, что напилась.
Инцидент
произошёл после того, как 26-летняя девушка оставила свою малолетнюю дочь с
бабушкой, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мать
девочки вернулась через час и нашла малышку в сугробе возле дома без верхней
одежды, передает Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”. На теле
ребёнка были следы обморожения. На тот момент девочка уже не плакала, так как
была в состоянии только хрипеть. Сообщается, что на улице в тот вечер было около -15 градусов мороза. Еще немного времени,
и могла бы произойти трагедия.
С
переохлаждением пострадавшего 8-месячного малыша доставили в больницу, медикам
удалось ее спасти. Протрезвевшая бабушка пояснила полицейским, что ничего не
помнит, так как отмечала возвращение с вахты. На данный момент в отношении
подозреваемой возбуждено уголовное дело по
статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.
Ранее в том же регионе произошел похожий
случай зверства над ребенком, только тогда преступление было совершено осознанно.
В
ачинском детсаду воспитательница в наказание оставила шестилетнего
мальчика на морозе. Вечером того же дня ребенок сообщил
о случившемся матери. По его словам, женщина не пустила его
в детский сад из-за того, что он без разрешения покатался
на горке. Ребенка завели в здание садика только после того, как
он извинился.
Еще один чудовищный инцидент зафиксирован в Приморье в 2015 году, когда пьяная мать оставила на морозе коляску с годовалой дочерью. Спасенная девочка была доставлена в больницу с обморожением рук и ног, а также общим переохлаждением. Та ночь оказалась в Приморье одной из самых холодных в году. Температура воздуха в некоторых районах края опускалась ниже 20 градусов мороза. Все произошло по недосмотру пьющей матери. 36-летняя женщина вернулась с вечеринки по случаю дня рождения малышки, которой исполнился год и оставила именинницу замерзать.