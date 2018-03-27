Жительницу Красноярского края подозревают в покушении на убийство внучки. Женщина оставила младенца на страшном холоде из-за того, что напилась.

ЖительницуКрасноярского края подозревают в покушении на убийство внучки. Женщина оставиламладенца на страшном холоде из-за того, что напилась.Инцидентпроизошёл после того, как 26-летняя девушка оставила свою малолетнюю дочь сбабушкой, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Матьдевочки вернулась через час и нашла малышку в сугробе возле дома без верхнейодежды, передает Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”. На телеребёнка были следы обморожения. На тот момент девочка уже не плакала, так какбыла в состоянии только хрипеть. Сообщается, что на улице в тот вечер было около -15 градусов мороза. Еще немного времени,и могла бы произойти трагедия.переохлаждением пострадавшего 8-месячного малыша доставили в больницу, медикамудалось ее спасти. Протрезвевшая бабушка пояснила полицейским, что ничего непомнит, так как отмечала возвращение с вахты. На данный момент в отношенииподозреваемой возбуждено уголовное дело постатье "Покушение на убийство малолетнего", сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.Ранее в том же регионе произошел похожийслучай зверства над ребенком, только тогда преступление было совершено осознанно.ачинском детсаду воспитательница в наказание оставила шестилетнегомальчика на морозе. Вечером того же дня ребенок сообщило случившемся матери. По его словам, женщина не пустила егов детский сад из-за того, что он без разрешения покаталсяна горке. Ребенка завели в здание садика только после того, какон извинился.Еще один чудовищный инцидент зафиксирован в Приморье в 2015 году, когда пьяная мать оставила на морозе коляску с годовалой дочерью. Спасенная девочка была доставлена в больницу с обморожением рук и ног, а также общим переохлаждением. Та ночь оказалась в Приморье одной из самых холодных в году. Температура воздуха в некоторых районах края опускалась ниже 20 градусов мороза. Все произошло по недосмотру пьющей матери. 36-летняя женщина вернулась с вечеринки по случаю дня рождения малышки, которой исполнился год и оставила именинницу замерзать.