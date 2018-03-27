17-летний Данила Белан был за рулем автомобиля без прав

СК изучит дело о гибели подростка на Суворовско-Ушаковских сборах.Авария произошла 3 марта в селе Павловское Суздальского района. На 38-м километре трассы М-7 столкнулись ВАЗ-2105 и Hyundai Santa Fe. За рулем отечественной легковушки был 17-летний подросток, у которого нет водительских прав. В результате юноша скончался.Родственники Данилы Белана рассказали, что он помгал организовывать сборы и перевозил на машине макеты оружия в штаб. Сейчас следователи инициировали передачу из органов полиции материалов проверки по факту гибели подростка.