Житель Томска Дмитрий Баранов при пожаре в ТЦ Зимняя вишня потерял почти всю семью: сына-пятиклассника, дочь-первоклашку, маму, сестру и племянницу. На школьные каникулы родственники решили съездить в Кемерово, чтобы навестить бабушку.

Житель Томска Дмитрий Баранов при пожаре в ТЦ"Зимняя вишня" потерял почти всю семью: сына-пятиклассника, дочь-первоклашку,маму, сестру и племянницу. На школьные каникулы родственники решили съездить вКемерово, чтобы навестить бабушку.Дмитрий вспомнил, что остался дома, потому что было очень многохлопот по хозяйству. О страшном пожаре в торговом центре мужчина узнал изновостей. Он сразу начал набирать номера родных, но они не отвечали. Тогда томичпомчался к торговому центру.Уже позже он узнал, что сестра успела позвонить мужу из горящегокинотеатра. "Она сказала, что случилась беда. Попросила супруга срочноприехать. На этом связь оборвалась", – цитирует Баранова "Московскийкомсомолец". Дмитрий был у ТЦ около 17.00. К этому времени вокруг здания ужевыставили оцепление, за которое не пускали никого, даже родных. Он, как имногие другие, вынужден был бессильно наблюдать за пожаром, в котором гиблиблизкие."Люди просили пожарных, чтобы они первым делом прорывались ккинотеатрам, что там остались люди. Из здания пожарные выходили все в копоти, амы стояли и молились. Уже потом к нам вышел мужчина в форме и сказал, что ккинозалам из-за загазованности и высокой температуры не попасть. Проникнутьтуда специалисты смогли только в четыре утра, то есть спустя 12 часов посленачала пожара", – рассказал мужчина. По его словам, в первые часы к зданиюподогнали автобус, который служил штабом. Там люди рассказывали, кого они ищу исоставляли списки.Дмитрий отметил, что затем всех направили в местную школу. "Тамначали собираться те, кто не нашел своих родных в больницах и моргах. Еще ночьдля нас прошла в неведении, списков погибших не было. Только в понедельник днеммне позвонили и попросили приехать на опознание. Я опознал всех пятерых", -поделился мужчина.Напомним, пожар вкемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последнимданным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитетвозбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки иподжог.Как писали Dni.Ru, рано утром 27 марта в Кемерово прилетел президент Россиии и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Владимир Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. В соцсетях люди оставляют слова поддержки пострадавшим и семьям жертв.