Житель Томска Дмитрий Баранов при пожаре в ТЦ
Зимняя вишня потерял почти всю семью: сына-пятиклассника, дочь-первоклашку,
маму, сестру и племянницу. На школьные каникулы родственники решили съездить в
Кемерово, чтобы навестить бабушку.
Житель Томска Дмитрий Баранов при пожаре в ТЦ
"Зимняя вишня" потерял почти всю семью: сына-пятиклассника, дочь-первоклашку,
маму, сестру и племянницу. На школьные каникулы родственники решили съездить в
Кемерово, чтобы навестить бабушку.
Дмитрий вспомнил, что остался дома, потому что было очень много
хлопот по хозяйству. О страшном пожаре в торговом центре мужчина узнал из
новостей. Он сразу начал набирать номера родных, но они не отвечали. Тогда томич
помчался к торговому центру.
Уже позже он узнал, что сестра успела позвонить мужу из горящего
кинотеатра. "Она сказала, что случилась беда. Попросила супруга срочно
приехать. На этом связь оборвалась", – цитирует Баранова "Московский
комсомолец". Дмитрий был у ТЦ около 17.00. К этому времени вокруг здания уже
выставили оцепление, за которое не пускали никого, даже родных. Он, как и
многие другие, вынужден был бессильно наблюдать за пожаром, в котором гибли
близкие.
"Люди просили пожарных, чтобы они первым делом прорывались к
кинотеатрам, что там остались люди. Из здания пожарные выходили все в копоти, а
мы стояли и молились. Уже потом к нам вышел мужчина в форме и сказал, что к
кинозалам из-за загазованности и высокой температуры не попасть. Проникнуть
туда специалисты смогли только в четыре утра, то есть спустя 12 часов после
начала пожара", – рассказал мужчина. По его словам, в первые часы к зданию
подогнали автобус, который служил штабом. Там люди рассказывали, кого они ищу и
составляли списки.
Дмитрий отметил, что затем всех направили в местную школу. "Там
начали собираться те, кто не нашел своих родных в больницах и моргах. Еще ночь
для нас прошла в неведении, списков погибших не было. Только в понедельник днем
мне позвонили и попросили приехать на опознание. Я опознал всех пятерых", -
поделился мужчина.
Напомним, пожар в
кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним
данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет
возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.
Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и
поджог.
Как писали Dni.Ru, рано утром 27 марта в Кемерово прилетел президент Россиии и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Владимир Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. В соцсетях люди оставляют слова поддержки пострадавшим и семьям жертв.