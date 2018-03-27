Жители Кемерова, где накануне произошла
страшная трагедия в ТЦ Зимня вишня собрались на митинг. Протестующие
возмущены тем, что реальное число погибших достигает нескольких сотен, однако
официальные данные занижают показатель в разы.
Жители Кемерова, где накануне произошла
страшная трагедия в ТЦ "Зимня вишня" собрались на митинг. Протестующие
возмущены тем, что реальное число погибших достигает нескольких сотен, однако
официальные данные занижают показатель в разы.
Утром 27 марта возле здания администрации
собралось около полутора тысяч человек, немногим позже число участников
возрасло до четырех тысяч. Сотни людей вышли с требованием вывесить списки погибших при
пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Кемеровчане не верят, что жертвами
пожара стали 64 человека, заявляя, что погибших намного больше. Протестующие
скандируют "В отставку!", "Правду!" и "Где Тулеев?",
передает издание . К толпе
возмущенных жителей вышел мэр Илья Середюк, однако повлиять на настрой толпы
ему не удалось. "Ситуацию можно решить только в диалоге. Если у кого-то есть люди, которые
пропали без вести, заявите о них. Центр работает в круглосуточном режиме", —
заявил чиновник. Масла в огонь подлил сотрудник скорой помощи, который работал в день трагедии. Он объявил, что настоящее число погибших достигает нескольких сотен человек.
Позже собравшиеся люди переместились к резиденции
самого Тулеева, где их встретил новый вице-губернатор Сергей Цивилев, который также
был освистан толпой. "Цивилев! Ты че сюда приехал?! Уголь наш
делить приехал?! Вали отсюда!", – кричали ему. Жители Кемерова
обвиняют в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" местные власти и лично
губернатора.
Сообщается,
что на требования региональные власти лишь разводят руками и предлагают инициативной группе самостоятельно проверить городские морги и больницы, а
также посетить здание сгоревшего торгового комплекса. Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов
заявлял, что жертвами пожара стали 64 человека, и это якобы единственные данные о
числе погибших.
Напомним, что пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в
воскресенье 25 марта. Очаг возгорания пришелся на верхний этаж, где расположены
несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.