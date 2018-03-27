Жители Кемерова, где накануне произошла страшная трагедия в ТЦ Зимня вишня собрались на митинг. Протестующие возмущены тем, что реальное число погибших достигает нескольких сотен, однако официальные данные занижают показатель в разы.

Жители Кемерова, где накануне произошластрашная трагедия в ТЦ "Зимня вишня" собрались на митинг. Протестующиевозмущены тем, что реальное число погибших достигает нескольких сотен, однакоофициальные данные занижают показатель в разы.Утром 27 марта возле здания администрациисобралось около полутора тысяч человек, немногим позже число участниковвозрасло до четырех тысяч. Сотни людей вышли с требованием вывесить списки погибших припожаре в торговом центре "Зимняя вишня".Кемеровчане не верят, что жертвамипожара стали 64 человека, заявляя, что погибших намного больше. Протестующиескандируют "В отставку!", "Правду!" и "Где Тулеев?",передает издание . К толпевозмущенных жителей вышел мэр Илья Середюк, однако повлиять на настрой толпыему не удалось. "Ситуацию можно решить только в диалоге. Если у кого-то есть люди, которыепропали без вести, заявите о них. Центр работает в круглосуточном режиме", —заявил чиновник. Масла в огонь подлил сотрудник скорой помощи, который работал в день трагедии. Он объявил, что настоящее число погибших достигает нескольких сотен человек.Позже собравшиеся люди переместились к резиденциисамого Тулеева, где их встретил новый вице-губернатор Сергей Цивилев, который такжебыл освистан толпой. "Цивилев! Ты че сюда приехал?! Уголь нашделить приехал?! Вали отсюда!", – кричали ему. Жители Кемероваобвиняют в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" местные власти и личногубернатора.Сообщается,что на требования региональные власти лишь разводят руками и предлагают инициативной группе самостоятельно проверить городские морги и больницы, атакже посетить здание сгоревшего торгового комплекса. Ранее замглавы МЧС Владлен Аксеновзаявлял, что жертвами пожара стали 64 человека, и это якобы единственные данные очисле погибших.Напомним, что пожар вчетырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел ввоскресенье 25 марта. Очаг возгорания пришелся на верхний этаж, где расположенынесколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.