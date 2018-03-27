В рамках профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» в период весенних каникул инспекторы дорожно-патрульной службы г. Москвы проводят профилактические беседы с родителями школьников...

Инспекторы 9 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели родительское собрание в ГБОУ «Школа 1416».В ходе встречи дорожные полицейские совместно с преподавателями напомнили родителям о необходимости приучать детей к дисциплине, быть внимательными и уметь ориентироваться в дорожной ситуации. В ходе мероприятия родителям показали видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, какие ошибки совершают дети на улицах и пешеходных переходах, и насколько плачевными могут оказаться последствия. Просмотр кадров ДТП заставил серьезно задуматься взрослых о важности проведения профилактических бесед не только со школьниками, но и родители выразили желание продолжить подобную практику в будущем.Госавтоинспекторы Западного округа столицы на регулярной основе встречаются с родителями школьников. В ходе лекций дорожные полицейские пояснили родителям, какой маршрут считается безопасным при следовании из дома в школу.Автоинспекторы напомнили о важности и необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде ребенка: «Уважаемые родители! Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок «засветился» на дороге». Применение световозвращателей – реальный способ уберечь ребенка от травм на дороге в темное время суток. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность, концентрируется и отражается. Когда свет от автомобильных фар попадает на фликер, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что ребенок будет замечен, увеличиваются в несколько раз.Сотрудники 1 Спецбатальона дорожно-патрульной службы на спецтрассе по городу Москве, в поддержку профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» и акции «Безопасные каникулы», посетили школу ГБОУ «Школа № 1400». В родительском собрании принял участие заместитель командира по работе с личным составом подполковник полиции Евгений Назаров. Руководитель совместно с инспекторами службы провел профилактическую беседу с учителями и родителями школьников. Дорожные полицейские привели статистику детского дорожно-транспортного травматизма и на реальных примерах рассказали к чему может привести невнимательность и пренебрежение Правилами дорожного движения. Участники встречи вместе с полицейскими детально разобрали каждую ситуацию и пришли к общему выводу: нет ничего важнее, чем видеть наших детей здоровыми и веселыми, поэтому каждый раз, выходя на улицу нужно разъяснять им Правила дорожного движения, значение знаков, которые регулируют обстановку на проезжей части и самим показывать пример безопасного поведения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495)624-45-81