Полицейские в очередной раз довели и разъяснили присутствующим требования, предъявляемые к перевозке организованных групп детей.

В департаменте по туризму администрации Владимирской области состоялся круглый стол по вопросу организованной перевозки групп детей автобусами. В работе круглого стола приняли участие директор департамента по туризму администрации Владимирской области Перескокова Е.В., представитель департамента транспорта областной администрации Погодин И.В., начальник отдела УГИБДД регионального УМВД Кондратьев А.В., руководители фирм туроператоров, которые организовывают экскурсионные поездки для детей Владимирской области.Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии теплого весенне-летнего сезона разъяснили присутствующим требования, предъявляемые к перевозке организованных групп детей, напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения данных правил. Госавтоинспекторы акцентировали внимание участников совещания, что в сложных погодных и дорожных условиях, а также в ночное время, осуществление таких перевозок недопустимо. Более подробно были доведены вступившие изменения в актах Правительства РФ в части Правил дорожного движения РФ и в Постановлении Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».Как отметил представитель Управления ГИБДД Алексей Кондратьев, внесенные изменения в нормативные акты касаются оформления путевой документации. Так, в списках детей, отправляющихся в туристическую поездку, теперь помимо ФИО и года рождения ребенка необходимо указывать телефон его родителей и законных представителей, а в случае, если маршрут проходит через два и более регионов, еще и дату рождения. Отдельными списками должны быть предоставлены сведения о сопровождающих взрослых, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье детей, о работниках туроператора, гидах и водителе. Также организаторам поездки необходимо предусмотреть порядок посадки детей в автобус – он должен быть оформлен отдельным документом, а в случае нахождения в пути более трех часов – список набора пищевых продуктов и соответствующий им сухой паек, который выдается детям во время поездки. Утвержденных форм этих документов нет – организаторы поездки и перевозчик обязаны разработать их самостоятельно в процессе заключения договора фрахтования.Совещание показало, что в организации детского туризма сегодня есть ряд проблем, связанных с нехваткой парковочных мест для автобусов, высокой стоимости аренды автобусов, направлением уведомлений в подразделения Госавтоинспекции и других, которые требуют конструктивного диалога специалистов разных ведомств, представителей туроператоров и перевозчиков.