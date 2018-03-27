Полицейскими у пассажира такси обнаружено и изъято около 100 граммов гашиша...

Сотрудники 2-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении гашиша.Инспекторы ГИБДД на Зеленоградской улице для проверки остановили такси, где в качестве пассажира находился 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что молодой человек заметно нервничает.Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Ховрино.В ходе личного досмотра у пассажира иномарки обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81