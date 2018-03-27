"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово г. Москвы задержали мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово г. Москвы задержали 33-летнего мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы, расположенные в районах Перово и Измайлово", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в отдел полиции поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбое. Заявитель рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых - 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание возможных соучастников противоправных деяний.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк