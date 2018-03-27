В этот день, 27 марта, 50 лет назад вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ разбился первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Трагедия произошла во Владимирской области, около деревни Новоселово Киржачского района. За полвека было выдвинуто немало версий причины катастрофы. Официальная версия гибели летчиков — выполнение ими резкого маневра. Чем именно был вызван этот маневр, расследованию установить не удалось. Но есть и другая версия.

В этот день, 27 марта, 50 лет назад вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ разбился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.Трагедия произошла во Владимирской области, около деревни Новоселово Киржачского района. За полвека было выдвинуто немало версий причины катастрофы.Арсений Миронов (летчик, доктор технических наук, в 1980-х годах возглавлял Летно-исследовательский институт имени Громова и член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы) рассказал ТАСС, что Гагарин разбился из-за ошибочной команды с земли.При этом официальная версия гибели летчиков — выполнение ими резкого маневра, что привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Чем именно был вызван этот маневр, расследованию установить не удалось.Тем временем, советский космонавт Алексей Леонов в 2017 году в своей книге "Человек и космос" опубликовал документы и схемы, касающиеся гибели Гагарина и Серегина.По его версии, учебный МиГ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. При этом Леонов отмечает, что дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к крушению самолета первого космонавта планеты.