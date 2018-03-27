Угрожая предметом, похожим на пистолет, а также применив к администратору физическую силу, злоумышленник потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО по горячим следам задержали двух приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении от администратора одного из салонов сотовой связи. Как сообщила заявительница, в помещение салона зашел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, а также применив к ней физическую силу, злоумышленник потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства. Испугавшись, сотрудница салона выполнила его требования. Материальный ущерб составил более 160 тысяч рублей.Позже полицейские установили, что злоумышленник действовал не один, на улице его ожидал соучастник, который следил за обстановкой снаружи.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 25 и 26 лет. При проведении обыска по месту проживания одного из задержанных был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет. Изъятое отправлено на исследование.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38