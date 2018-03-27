Ксения Бородина расставила точки над i. Ведущая скандально известного шоу Дом-2 высказалась о конфликте с бывшей подругой Катей Жужей.

Ксения Бородина расставила точки над i. Ведущая скандально известного шоу "Дом-2" высказалась о конфликте с бывшей подругой Катей Жужей.Ксения Бородина прояснила ситуацию с Катей Жужей во время прямого эфира в социальной сети Instagram. "Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать", – заявила Бородина, отвечая на вопросы о том, какая кошка пробежала между ними.Ксения пояснила: "Я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку – кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я приняла участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете. И делала это, прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь". По мнению Бородиной, Жужа просто воспользовалась ею в своих целях."У нее нет совести и понимания, что такое дружба. Она предатель. Очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей. Но, на мой взгляд, когда ты дружишь, выкладываешься на 100%. А человек решил перепрыгнуть через мою голову. Надела корону на голову, начала указывать... Говорила: "Хочу виллу как у Бородиной, и зарплату, и рекламу". Слишком много понтов у человека, за что в итоге и поплатилась", – заключила Бородина, комментируя уход Жужи из реалити-шоу "Дом-2".И все же телеведущая высказала готовность встретиться с экс-подругой. "Если она не будет от меня бегать, я готова ее послушать – если есть храбрость сказать что-то в глаза. Но поверьте: у нее нет смелости, она умеет делать только исподтишка, – заключила Ксения. – Те, у кого корона на голове, мне не нужны. Когда дочку было нечем кормить, я была нужна. А как только стала ведущей – зачем Бородина?"