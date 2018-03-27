Запрет прокладок и презервативов больно ударил по хозяевам эфира. Но они свое наверстают, конечно, потом.

Запрет прокладок и презервативов больно ударил по хозяевам эфира. Но они свое наверстают, конечно, потом.В России 28 марта объявлен днем траура по жертвам страшного пожара в Кемерово, который унес жизни 64 человек. В стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. А крупные федеральные телеканалы изменят сетку вещания.Первый канал, "Россия", НТВ, РЕН ТВ, каналы группы "СТС-медиа" снимают все развлекательные передачи и их анонсы. Вместо комедий и шоу будут показаны художественные фильмы. Но главное – нигде не будет веселых рекламных роликов. Правда, не по доброй воле теледеятелей. Просто реклама запрещена во время освещения в государственных средствах массовой информации деятельности органов государственной власти, во время трансляции агитационных материалов о выборах и референдуме и в дни траура.Так что целый день зрителям не будут впаривать прокладки и презервативы, средства от изжоги и молочницы, шампуни и чипсы. Народ будет отдыхать от стандартного бесконечного рекламного ролика, изредка прерываемого новостями, фильмами и ток-шоу. А телевизионщики будут в это время подсчитывать астрономические убытки.По закону под рекламные ролики в нашей стране отводится не более 20% эфирного времени. То есть за сутки можно показать примерно 4,5 часа рекламы. Ее стоимость зависит от времени (вечером – дороже), от места в блоке (первые и последний ролики стоят больше), от рейтинга программы, от того, в каких регионах увидят ролик, и еще от множества факторов. 20-секундный ролик в прайм-тайм стоит примерно 700 тысяч рублей, если речь идет о Первой кнопке, 500 – на ТНТ, 300 – на НТВ. А сколько их можно показать за день?! Словом, скорбь россиян выльется в миллиардные убытки для телевидения.Напомним, что в нашей стране траурные мероприятия на местном уровне объявляются главой региона в случае единовременной гибели более десяти человек. На федеральном уровне траур объявляет президент России в случае единовременной гибели 100 и более человек. В случае, когда гибнут дети либо популярные личности, траур могут объявить и при меньшем числе жертв. Так, в 1996 году в Ростовской области школьный автобус столкнулся с тепловозом: погибли 19 человек, 17 из них – дети. Тогда развлекательные мероприятия отменили по всей России.