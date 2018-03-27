Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали как минимум 55 человек Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - сказал он.

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 64 человека. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. "Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах", - сказал он.На данный момент в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек числятся пропавшими без вести, - сообщаетСообщение о задымлении на четвертом этаже в ТЦ поступило в воскресенье около 13:00 мск (17:00 по местному времени). Очаг возгорания находился возле кинозалов и детских игровых площадок с аттракционами. По предварительным данным, загорелся один из аттракционов.Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из горящего здания было эвакуировано 100 человек.По данным МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На объекте, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, присутствует угроза обрушения. К ликвидации последствий пожара привлечены более 660 человек, - передаетСледователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.Очевидцы пожара сообщают, что после начала возгорания многие не слышали противопожарной сигнализации, а некоторые из тех, кто слышал, не поверили в серьезность происходящего."Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: "Пожар! Пожар!". Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери", — написала в своем Instagram Анна Заречнева."Сначала не обратили внимание. Никто ничего не объявлял, просто люди побежали к выходу… Потом пошел запах какой-то горелой резины… начали понимать, что это не какая-то учебная тревога", — сказала другая очевидица в эфире "Россия 24".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации в ТЦ.Глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи."Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил Песков.Кроме того, как сообщил пресс-секретарь, президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.В настоящее время торгово-развлекательный центр Зимняя вишня в Кемерово вновь горит, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу.