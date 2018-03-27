Противоречивые новости поступают из стана чемпионов Франции из Пари Сен-Жермена. Некоторое время назад сообщалось, что тренера в ПСЖ будет выбирать лидер нападения Неймар, а теперь журналисты муссируют тем прихода в клуб наставника Монако Леонарду Жардима.

Противоречивые новости поступают из стана чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермена". Некоторое время назад сообщалось, что тренера в "ПСЖ" будет выбирать лидер нападения Неймар, а теперь журналисты муссируют тем прихода в клуб наставника "Монако" Леонарду Жардима.Инсайдеры едины в одном: нынешний тренер парижан испанец Унаи Эмери покинет пост рулевого в "ПСЖ" после окончания сезона. А вот фигура Жардима возникла неожиданно на фоне новостей о том, что руководство парижан очень хочет оставить в команде бразильца Неймара, которому, якобы, будет дано право согласования кандидатов в главные тренеры.Речь, в частности, шла о возможном приходе в "ПСЖ" экс-наставника "Барселоны" Луиса Энрике, с которым Неймар работал в стане "сине-гранатовых". Теперь руководством парижан рассматривается португальский специалист Жардим, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Le Parisien. Впрочем, до конца сезона на пост главного тренера "ПСЖ" наверняка появятся и другие кандидаты.