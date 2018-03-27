В Кемерово продолжается стихийный
митинг жителей, требующих отставки властей региона. Губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев так и не вышел глава региона Аман Тулеев.
В Кемерово продолжается стихийный
митинг жителей, требующих отставки властей региона. Губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев так и не вышел глава региона Аман Тулеев.
По словам очевидцев, глава
региона утром 27 марта уехал в сторону Кемеровского района, где у него
находится дом, передает VSE42.Ru. Жители, не пообщавшиеся с Тулеевым, на волне
возмущение снесли ограждения на площади Советов, которые выставили полицейские.
Стоит отметить, что негативное отношение, обращенное на главу Кемеровской
области, может распространиться и на его ближайшее окружение. В частности, на вставшего
ранее на колени вице-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. "Мне куда интереснее
судьба Цивилева, который сегодня принимает удар на митинге и которого прочат в
преемники Тулееву. Очень похоже, что то решение, которое предполагалось еще до
выборов, о замене Тулеева на Цивилева, может не состояться. Цивилев наделал
целый ряд ошибок, которых кемеровчане могут не простить", – цитирует главу Политической экспертной группы
Константина Калачева .
Эксперт рассказал, как трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" отразится
на карьерах главы МЧС Владимира Пучкова и кемеровских чиновников. "В отличие от
своего предшественника, Пучков не самый популярный министр в стране. И могут
быть определенные претензии, связанные с деятельностью подразделений МЧС в
регионах. Многое зависит от того, есть ли варианты замены… Ситуация
неоднозначная", – отметил он.
Ранее Аман Тулеев назвал
участников митинга в Кемерово "бузотерами". Глава региона извинился за
пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родными жертв
пожара в ТЦ. "Человек 200
там… Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот те, кто постоянно
бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство,
когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", –
заявил глава региона.
Собравшиеся на площади
Советов кемеровчане требуют, чтобы глава Кемеровской области Аман Тулеев ушел в
отставку. Между тем, в соцсетях жители предлагают собраться на площади в центре
города с белыми шарами и свечами. Автомобилистов просят поддержать участников
звуковым сигналом.
Напомним, указом президента России Владимира Путина 28 марта в нашей стране
объявлен национальный траур по жертвам трагедии. По последним данным, в
результате пожара, случившегося в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта, погибли 64
человека, в том числе, 41 ребенок.