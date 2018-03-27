В Кемерово продолжается стихийный митинг жителей, требующих отставки властей региона. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не вышел глава региона Аман Тулеев.

В Кемерово продолжается стихийныймитинг жителей, требующих отставки властей региона. ГубернаторКемеровской области Аман Тулеев так и не вышел глава региона Аман Тулеев.По словам очевидцев, главарегиона утром 27 марта уехал в сторону Кемеровского района, где у негонаходится дом, передает VSE42.Ru. Жители, не пообщавшиеся с Тулеевым, на волневозмущение снесли ограждения на площади Советов, которые выставили полицейские.Стоит отметить, что негативное отношение, обращенное на главу Кемеровскойобласти, может распространиться и на его ближайшее окружение. В частности, на вставшегоранее на колени вице-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. "Мне куда интереснеесудьба Цивилева, который сегодня принимает удар на митинге и которого прочат впреемники Тулееву. Очень похоже, что то решение, которое предполагалось еще довыборов, о замене Тулеева на Цивилева, может не состояться. Цивилев наделалцелый ряд ошибок, которых кемеровчане могут не простить", – цитирует главу Политической экспертной группыКонстантина Калачева .Эксперт рассказал, как трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" отразитсяна карьерах главы МЧС Владимира Пучкова и кемеровских чиновников. "В отличие отсвоего предшественника, Пучков не самый популярный министр в стране. И могутбыть определенные претензии, связанные с деятельностью подразделений МЧС врегионах. Многое зависит от того, есть ли варианты замены… Ситуациянеоднозначная", – отметил он.Ранее Аман Тулеев назвалучастников митинга в Кемерово "бузотерами". Глава региона извинился запожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родными жертвпожара в ТЦ. "Человек 200там… Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот те, кто постояннобузотерит. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство,когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", –заявил глава региона.Собравшиеся на площадиСоветов кемеровчане требуют, чтобы глава Кемеровской области Аман Тулеев ушел вотставку. Между тем, в соцсетях жители предлагают собраться на площади в центрегорода с белыми шарами и свечами. Автомобилистов просят поддержать участниковзвуковым сигналом.Напомним, указом президента России Владимира Путина 28 марта в нашей странеобъявлен национальный траур по жертвам трагедии. По последним данным, врезультате пожара, случившегося в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта, погибли 64человека, в том числе, 41 ребенок.