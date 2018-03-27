Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пошел на контакт с горожанами. Об этом он объявил в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии, проведенного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пошел на контакт с горожанами. Об этом он объявил в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии, проведенного президентом России Владимиром Путиным."Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", – заявил Тулеев.Губернатор добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, пишет . При этомТулеев признался, что во время пожара погибла и его племянница. В свою очередь Владимир Путин поручил губернатору сделать все возможное для семей жертв трагедии в торговом центре,передает .Отметим, что ранее жители города жаловались на поведение губернатора. Кемеровчан возмутило, что Тулеев не приехал на место ЧП и не встретился с семьями погибших.Президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствия страшного пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.По словам главы государства, преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерово. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками.Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.