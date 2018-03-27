Пик формы Алины Загитовой пришелся на Олимпийские игры в Пхенчхане. Этим и объясняется ее провал на Чемпионате мира в Милане, считает тренер фигуристки.

Пик формы Алины Загитовой пришелся на Олимпийские игры вПхенчхане. Этим и объясняется ее провал на Чемпионате мира в Милане, считает тренерфигуристки.Алина могла откатать свою программу на ЧМ-2018 в Италиичисто. Ее уровень продемонстрировали показательные выступления. Но все же пикформы был уже позади."На ЧМ Алина приехала несколько размазанной – всеможет, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этомувремени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировалипоказательные выступления", – заявила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.Наставница российской звезды уверена, что сейчас главное дляЗагитовой – сохранить правильную мотивацию. А для этого наджо сохранитьспортивную злость, считает тренер.В целом выступлениями своих подопечных в прошедшем сезонеТутберидзе довольна. По ее словам, группа показала высокие результаты. "Июниоры, и взрослые, мальчики и девочки – все себя проявили. Это был сложныйгод, сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно", -приводит слова ТутберидзеАлину Загитову и Евгению Медведеву Этери Тутберидзе называетсвоими дочками. "Алина и Женя – две дочки, обеим желаешь здоровья илучшего", – сказала наставница.Напомним, в группе у Тутберидзе занимаются три звездыфигурного катания. Это олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратнаявице-чемпионка Игр Евгения Медведева и чемпионка мира среди юниоров АлександраТрусова.Алина Загитова оказалась пятой на Чемпионате мира в Милане: она три раза упала во время проката произвольной программы. Как писали Dni.Ru, золото международного первенства ушло канадке Кэйтлин Осмонд. Второе место заняла японка Вакаба Хигути, бронза досталась ее соотечественнице Сатоко Мияхаре.