Неизвестный медицинской науке орган обнаружили у человека американские ученые. Открытие стало возможным благодаря новейшим методам исследований. Чем служит этот орган организму, медики пока не выяснили.

Неизвестный медицинской науке орган обнаружили у человека американскиеученые. Открытие стало возможным благодаря новейшим методам исследований. Чемслужит этот орган организму, медики пока не выяснили.Открытие врачи сделали совершенно случайно – вот времясеанса эндоскопии, когда они изучали желудочно-кишечный тракт пациента. Медикизаметили, что ткани вовсе не плотные и однородные, как считалось ранее – онипронизаны сетью каналов. И это не капилляры, заполненные жидкостью – картинаученым открылась совсем другая.Заинтересовавшись этим явлением, врачи начали искать похожиеобразования и в других частях тела пациентов. Вскоре выяснилось, что такие жеканалы пронизывают ткани носа. Ученые предположили, что этот новый органрасположен во всех тканях организма, и в нем до 1/5 всей жидкости.Медики сразу же предположили, какую негативную роль можетиграть их находка в жизни человека. Во-первых, по их мнению, каналы могут способствоватьметастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическуюсистему и быстро перемещаться к другим органам. Во-вторых, они подозревают, чтоновый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.Медики считают: о микроскопических каналах не было известноранее, так как стандартные методы исследования тканей приводят к оттокужидкости. Это разрушает коллагеновые волокна, образующие каналы. Врачи считают,что эта сеть защищает другие органы, выполняя амортизирующую функцию, пишетScientific Reports.