Неизвестный медицинской науке орган обнаружили у человека американские
ученые. Открытие стало возможным благодаря новейшим методам исследований. Чем
служит этот орган организму, медики пока не выяснили.
Неизвестный медицинской науке орган обнаружили у человека американские
ученые. Открытие стало возможным благодаря новейшим методам исследований. Чем
служит этот орган организму, медики пока не выяснили.
Открытие врачи сделали совершенно случайно – вот время
сеанса эндоскопии, когда они изучали желудочно-кишечный тракт пациента. Медики
заметили, что ткани вовсе не плотные и однородные, как считалось ранее – они
пронизаны сетью каналов. И это не капилляры, заполненные жидкостью – картина
ученым открылась совсем другая.
Заинтересовавшись этим явлением, врачи начали искать похожие
образования и в других частях тела пациентов. Вскоре выяснилось, что такие же
каналы пронизывают ткани носа. Ученые предположили, что этот новый орган
расположен во всех тканях организма, и в нем до 1/5 всей жидкости.
Медики сразу же предположили, какую негативную роль может
играть их находка в жизни человека. Во-первых, по их мнению, каналы могут способствовать
метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую
систему и быстро перемещаться к другим органам. Во-вторых, они подозревают, что
новый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.
Медики считают: о микроскопических каналах не было известно
ранее, так как стандартные методы исследования тканей приводят к оттоку
жидкости. Это разрушает коллагеновые волокна, образующие каналы. Врачи считают,
что эта сеть защищает другие органы, выполняя амортизирующую функцию, пишет
Scientific Reports.