Евгений Вольнов рассказал, зачем звонил в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС и оповещая их о 300 погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. Он заявил, что является единственным, кто говорит правду и не боится этого.

Евгений Вольнов рассказал, зачем звонилв кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС и оповещая их о 300 погибшихпри пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Он заявил, что "является единственным, ктоговорит правду и не боится этого".Пранкер подтвердил,что выкладывал аудио-ролики на своем канале в YouTube. В них он цинично разыгрывал работниковморга, говоря о жертвах трагедии.Вольновполагает, что российские власти "будут пытаться замолчать количество потерь". "Количество300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах", – цитируетукраинского пранкера РБК. "Ни одна официальная российская структура незаслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили имзадохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умираютдети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший поводзадуматься, во что россияне превратили свое государство", – резюмировал блогер.Напомним, аудиозаписьтелефонного разговора Евгения Вольнова с сотрудником кемеровского моргапоявилась на его Youtube-канале 25 марта. Представившись судмедэкспертом,пранкер говорил собеседникам, что им стоит ожидать не менее 300 тел из "Зимнейвишни".Как писали Dni.Ru,жители Кемерово, вышедшие 27 марта на митинг, требуют от властей рассказатьправду о пожаре, а от губернатора области Амана Тулеева – ухода в отставку.Прибывший в регион президент России Владимир Путин призвал не верить информациио трагедии в соцсетях и дождаться официальных данных о погибших.Вечером 27 марта глава МЧС России Владимир Пучков объявил обокончании поисковой операции в Кемерово. По официальным данным, при пожаре в ТЦпогибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственныйкомитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.