Мужчина был задержан оперативниками при попытке сбыта героина через тайник-закладку.

В ходе реализации оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при попытке сбыта наркотического средства через тайник-закладку был задержан 32-летний безработный местный житель. Оперативники обнаружили у мужчины полимерный пакет с порошкообразным веществом кремового цвета.Результаты проведенного исследования показали, что в изъятом пакетике находилось наркотическое средство – героин, массой 3,23 грамма.В настоящее время в отношении 32-летнего фигуранта следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование уголовного дела продолжается.